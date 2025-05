Mallorca-Flug schon gebucht: Hohenschambach feiert historischen Erfolg

Während allerdings die deutsche Nationalmannschaft bereits 2014 den nächsten WM-Titel feierte, dauerte es in Hohenschambach nun noch einmal mehr als eine Dekade länger, bis man an die erfolgreichen Zeiten der Vergangenheit anknüpfen konnte. Erst vor zwei Wochen holte sich wieder einmal eine Schamarer Fußballmannschaft die Meisterschaft. Die Mannen von Trainer Lucas Dinauer feierten mit einem ungefährdeten 5:1-Sieg in Brunn einen ungefährdeten Titelgewinn in der Kreisklasse 3.



Mit 21 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2 Niederlagen aus 26 Spielen beendete die SGH die Saison mit 66 Punkten und 8 Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen TV Hemau unangefochten auf Platz 1. Dabei erzielte die Mannschaft 82 Tore –Bestwert der Liga – und kassierte 31 Gegentreffer. Top-Torschütze des Teams war mit 15 Treffern Michael Tischhöfer, dicht gefolgt von Lukas Scherübl (14) und Lukas Mayerhöfer (11). Am meisten Scorerpunkte verdiente sich Daniel Mirwald, der neben 10 Toren auch 15 Assists beisteuerte.



Garniert wird dieser Erfolg nun auch noch mit der Meisterschaft der zweiten Mannschaft, die die Ausrutscher der Konkurrenz am vergangenen Freitag nutzte und mit einem 10:0-Kantersieg über die DJK Daßwang II nun auch noch die Meisterschaft in der B-Klasse errang. Damit ist den Kickern vom Tangrintel Historisches gelungen; es ist die erste Doppelmeisterschaft in der Geschichte der SG Hohenschambach.



Selbstverständlich ist das alles nicht, denn vor zweieinhalb Jahren stand man in der Kreisklasse kurz vor dem Kollaps. Nur zwei Punkte konnte man damals aus den ersten zehn Spielen ergattern. Es folgte ein Trainerwechsel, Lucas Dinauer übernahm das sinkende Schiff und führte es damals am letzten Spieltag zum nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt. Zur gleichen Zeit stand die Reserve kurzzeitig vor der Auflösung und Spiele mussten teilweise abgesagt werden, weil man keine Mannschaft stellen konnte.



In der Zwischenzeit hat sich einiges getan im Haderthal. Aus der JFG Tangrintel stießen in zwei Jahren knapp zehn vielversprechende Talente in den Herrenbereich vor und gaben sowohl quantitativ als auch qualitativ einen Schub. Der Coach schaffte es, Zug ins Training zu bekommen und begrüßt im Schnitt 15 Akteure zu seinen Einheiten. Dinauer, selbst begeisterter Ausdauersportler, fördert die Spieler dabei laut Abteilungsleiter Michael Heß „sehr gezielt“ und legt großen Wert auf den Fitnesszustand seines Teams. „Die schweißtreibenden Einheiten der Wintervorbereitung sind uns in einigen Spielen der Rückrunde zugute gekommen, weil wir hintenraus oft noch mehr Körner als unsere Gegner hatten“, so Heß, der als einer der wenigen Routiniers in der ansonsten blutjungen Mannschaft auch selbst noch die Fußballschuhe schnürt.



So schaffte man zahlreiche Comebacks in den Schlussminuten und konnte selbst im Derby gegen Hemau, als man 70 Minuten in Unterzahl spielte, das Spiel noch in der Nachspielzeit ausgleichen. Herausheben möchte Heß auch das „tolle Mannschaftsgefüge“. Die Spieler unternähmen auch abseits des Platzes viel miteinander und seien ein eingeschworener Haufen. Wie so oft wirkt sich diese positive Entwicklung der Ersten auch „nach unten“ gewinnbringend aus. Dominik Kirsch, seines Zeichens Coach der Zweiten, profitierte von der größeren Spieleranzahl und auch der neu entfachten Euphorie in Schama. Insgesamt wurden in der Reserve in 18 Spielen sage und schreibe 45 Spieler eingesetzt; teilweise musste Kirsch einigen sogar für die Spiele absagen, weil er mehr Spieler als Kaderplätze zur Verfügung hatte.



Die Feierlichkeiten der beiden SGH-Mannschaften sind nach diesem einmaligen Doppeltriumph in vollem Gange. Direkt nach der Meisterschaft der Ersten feierte man bis in die frühen Morgenstunden im Vereinsheim. Gleiches galt nach dem Triumph der Reserve. Zum letzten Saisonspiel der Kreisklasse 3 reiste die Mannschaft mitsamt Fans mit einem Bus nach Daßwang und auch der Flug nach Mallorca ist schon gebucht. Im Verein ist man stolz auf den größten Erfolg seit 35 Jahren, denkt aber auch schon an die nächste Saison: „Hoffentlich gibt dieses tolle Fußballjahr Motivation für die Abenteuer Kreisliga und A-Klasse!“, wagt Spartenleiter Michael Heß einen Blick nach vorne. Noch ist die neue Saison aber ein Stück weg. In Schama genießen sie nun erstmal ihren Doppelmeister-Sommer.