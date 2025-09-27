Yunus Malli lässt sich nach dem 2:1-Sieg der U23 von Mainz 05 beim TSV Schott auf dem Zaun von den Fans feiern. Foto: Kevin Fischer

Malli entscheidet Elfmeter-Drama im Stadtderby für Mainz 05 II Die U23 von Mainz 05 gewinnt das Regionalliga-Stadtderby gegen den TSV Schott +++ Während Yunus Malli einen emotionalen Moment erlebt, hadert der Gegner mit einer bitteren Szene. Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Mainz 05 II Schott Mainz Yunus Malli

Mainz. Yunus Malli genoss das Gefühl, als die Fans von Mainz 05 seinen Namen riefen und vom Mittelfeldspieler forderten, auf den Zaun zu klettern. „Die Jungs haben meinen Namen gerufen. Das war eine sehr nette Geste“, strahlte Malli, der dem Ruf der Fans nach dem 2:1-Sieg der U23 im Regionalliga-Stadtderby beim TSV Schott prompt folgte.

In die Kurve war der Ex-Bundesliga-Star bereits in der 83. Minute gelaufen, als er einen Elfmeter zum Siegtreffer verwandelte und sich feiern ließ. „Das war natürlich cool für uns, dass uns so viele Mainzer zum Derby begleitet haben“, sagte der Ex-Bundesliga-Star, der sich über einen glücklichen Sieg seiner Mannschaft freuen durfte. Denn auf der anderen Seite stand – eingepackt in eine dicke Jacke – ein trauriger TSV-Spieler Sean Horozovic. Der Ex-05-Jugendspieler hatte im Mainzer Elfmeter-Drama bereits in der 52. Minute die große Chance, zum Derbyhelden zu werden. Nach einem Foul von Bundesliga-Profi Konstantin Schopp an Schott-Wirbelwind Takero Itoi schnappte sich Horozovic den Ball, schoss ihn aber weit übers Tor statt ins Netz zur möglichen 2:1-Führung für sein Team. „Ich habe von der Mannschaft direkt Unterstützung bekommen. Ich werde mir den nächsten Elfmeter nochmal schnappen und ihn reinmachen“, kündigte Horozovic aber kämpferisch an. Beide Trainer bauten ihn auf. Sein Bruder und TSV-Coach Samuel Horozovic sagte: „Es ist für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht verkehrt, mit Nackenschlägen umzugehen. Auch wenn ich es gerne gehabt hätte, dass er den Ball reingemacht hätte.“ 05-Trainer Benjamin Hoffmann, der Horozovic am Bruchweg trainiert hatte, tröstete seinen Ex-Schützling noch auf dem Platz. „Er hat ein fantastisches Spiel gemacht.“ Anders hörten sich die Worte an, mit denen Hoffmann die Leistung seiner Mannschaft beschrieb. „Es war ein fürchterliches Spiel von uns. Ein großes Lob an Samuel und sein Team. Sie haben super gepresst und es geschafft, die Derby-Mentalität anzunehmen, was uns nicht gelungen ist.“