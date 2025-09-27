Malli entscheidet Elfmeter-Drama im Stadtderby für Mainz 05

Denn auf der anderen Seite stand – eingepackt in eine dicke Jacke – ein trauriger TSV-Spieler Sean Horozovic. Der Ex-05-Jugendspieler hatte im Mainzer Elfmeter-Drama bereits in der 52. Minute die große Chance, zum Derbyhelden zu werden. Nach einem Foul von Bundesliga-Profi Konstantin Schopp an Schott-Wirbelwind Takero Itoi schnappte sich Horozovic den Ball, schoss ihn aber weit übers Tor statt ins Netz zur möglichen 2:1-Führung für sein Team. „Ich habe von der Mannschaft direkt Unterstützung bekommen. Ich werde mir den nächsten Elfmeter nochmal schnappen und ihn reinmachen“, kündigte Horozovic aber kämpferisch an.

Beide Trainer bauten ihn auf. Sein Bruder und TSV-Coach Samuel Horozovic sagte: „Es ist für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht verkehrt, mit Nackenschlägen umzugehen. Auch wenn ich es gerne gehabt hätte, dass er den Ball reingemacht hätte.“ 05-Trainer Benjamin Hoffmann, der Horozovic am Bruchweg trainiert hatte, tröstete seinen Ex-Schützling noch auf dem Platz. „Er hat ein fantastisches Spiel gemacht.“ Anders hörten sich die Worte an, mit denen Hoffmann die Leistung seiner Mannschaft beschrieb. „Es war ein fürchterliches Spiel von uns. Ein großes Lob an Samuel und sein Team. Sie haben super gepresst und es geschafft, die Derby-Mentalität anzunehmen, was uns nicht gelungen ist.“

Die 1112 Zuschauer sahen einen furiosen Start, bei dem Mainz-05-Torwart Luke Gauer gleich mehrfach über sich hinauswachsen musste, um dem Rückstand zu verhindern. Auf der anderen Seite war die U23-Mannschaft effektiv, weil sie Fabio Moreno Fell hat. Der einstige 50-Tore-Stürmer des TSV Gau-Odernheim köpfte eine Flanke zum 0:1 (8.) ein, sein bereits fünfter Saisontreffer im Regionalliga-Neuland.

TSV Schott verpasst mehrfach die 2:1-Führung gegen Mainz 05 II

Schott gab aber nicht auf. Abdellatif El Mahaoui zeigte seine Torjäger-Qualitäten nach einer Hereingabe von Leon Kern beim 1:1 (20.). Danach spielte und kämpfte nur noch Schott, das jeden gewonnenen Zweikampf wie eine wichtige Grätsche von Dominik Ahlbach gegen Moreno Fell mit einem Kampfgebrüll feierte wie die neuseeländische Rugby-Mannschaft. Vorne stürzte sich die Mannschaft auf jeden Ball. Das Problem war die Chancenverwertung: El Mahaoui verpasste den Doppelpack freistehend vor Gauer (30.), eine schöne Hereingabe des Angreifers setzte Shai Neal vorbei (34.), ein Schuss von Ahlbach touchierte den Pfosten (41.).