Malli entscheidet Elfmeter-Drama im Stadtderby für Mainz 05

Mainz. Yunus Malli genoss das Gefühl, als die Fans von Mainz 05 seinen Namen riefen und vom Mittelfeldspieler forderten, auf den Zaun zu klettern. „Die Jungs haben meinen Namen gerufen. Das war eine sehr nette Geste“, strahlte Malli, der dem Ruf der Fans nach dem 2:1-Sieg der U23 im Regionalliga-Stadtderby beim TSV Schott prompt folgte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
In die Kurve war der Ex-Bundesliga-Star bereits in der 83. Minute gelaufen, als er einen Elfmeter zum Siegtreffer verwandelte und sich feiern ließ. „Das war natürlich cool für uns“, sagte der Ex-Bundesliga-Star, der sich über einen glücklichen Sieg seiner Mannschaft freuen durfte.
Denn auf der anderen Seite stand – eingepackt in eine dicke Jacke – ein trauriger TSV-Spieler Sean Horozovic. Der Ex-05-Jugendspieler hatte im Mainzer Elfmeter-Drama bereits in der 52. Minute die große Chance, zum Derbyhelden zu werden. Nach einem Foul von Bundesliga-Profi Konstantin Schopp an Schott-Wirbelwind Takero Itoi schnappte sich Horozovic den Ball, schoss ihn aber weit übers Tor statt ins Netz zur möglichen 2:1-Führung für sein Team. „Ich habe von der Mannschaft direkt Unterstützung bekommen. Ich werde mir den nächsten Elfmeter nochmal schnappen und ihn reinmachen“, kündigte Horozovic aber kämpferisch an.
Beide Trainer bauten ihn auf. Sein Bruder und TSV-Coach Samuel Horozovic sagte: „Es ist für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht verkehrt, mit Nackenschlägen umzugehen. Auch wenn ich es gerne gehabt hätte, dass er den Ball reingemacht hätte.“ 05-Trainer Benjamin Hoffmann, der Horozovic am Bruchweg trainiert hatte, tröstete seinen Ex-Schützling noch auf dem Platz. „Er hat ein fantastisches Spiel gemacht.“ Anders hörten sich die Worte an, mit denen Hoffmann die Leistung seiner Mannschaft beschrieb. „Es war ein fürchterliches Spiel von uns. Ein großes Lob an Samuel und sein Team. Sie haben super gepresst und es geschafft, die Derby-Mentalität anzunehmen, was uns nicht gelungen ist.“
Die 1112 Zuschauer sahen einen furiosen Start, bei dem Mainz-05-Torwart Luke Gauer gleich mehrfach über sich hinauswachsen musste, um dem Rückstand zu verhindern. Auf der anderen Seite war die U23-Mannschaft effektiv, weil sie Fabio Moreno Fell hat. Der einstige 50-Tore-Stürmer des TSV Gau-Odernheim köpfte eine Flanke zum 0:1 (8.) ein, sein bereits fünfter Saisontreffer im Regionalliga-Neuland.
Schott gab aber nicht auf. Abdellatif El Mahaoui zeigte seine Torjäger-Qualitäten nach einer Hereingabe von Leon Kern beim 1:1 (20.). Danach spielte und kämpfte nur noch Schott, das jeden gewonnenen Zweikampf wie eine wichtige Grätsche von Dominik Ahlbach gegen Moreno Fell mit einem Kampfgebrüll feierte wie die neuseeländische Rugby-Mannschaft. Vorne stürzte sich die Mannschaft auf jeden Ball. Das Problem war die Chancenverwertung: El Mahaoui verpasste den Doppelpack freistehend vor Gauer (30.), eine schöne Hereingabe des Angreifers setzte Shai Neal vorbei (34.), ein Schuss von Ahlbach touchierte den Pfosten (41.).
Als der Elfmeter von Horozovic noch drüber ging, Kern nach toller Einzelaktion das 2:1 vergab (72.) und dann ein Foul von Neal an Taiyu Yamasaki zum entscheidenden Strafstoß für Mainz 05 führte, war der Abend für den TSV Schott gelaufen. „Wir machen die Dinger vorne nicht und kassieren sie hinten“, sagte Torwart Robin Balters. „Es fühlt sich brutal an, mit leeren Händen aus dem Spiel zu gehen“, befand Samuel Horozovic. Zuversichtlich, mit dem Einsatz bald Siege mit dem TSV Schott im Abstiegskampf feiern zu können. Die nächste Chance gibt es am Dienstag beim FC Homburg (19 Uhr). Die U23 von Mainz 05 empfängt dann zeitgleich Eintracht Trier im Bruchwegstadion. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nach dem Elfmeter-Drama im Mainzer Stadtderby also nicht.
TSV Schott: Balters – Ahlbach, Just, Rimoldi – Wiltink (86. Onangolo), Mairose, Horozovic (67. Gansmann), Neal – Kern (86. Roden), El Mahaoui (67. Vodi), Itoi (75. Wiegand).