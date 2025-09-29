– Foto: Manni Hermes

Malina trifft dreifach – VfV 06 siegt verdient an der Nordsee Hildesheimer setzen mit 4:2 in Wilhelmshaven ein Ausrufezeichen – Platz 2 gefestigt

Der VfV 06 Hildesheim bleibt in der Oberliga Niedersachsen in der Erfolgsspur. Beim 4:2 (1:1)-Auswärtssieg gegen den bisherigen Tabellennachbarn SV Wilhelmshaven zeigten die Kitar-Schützlinge eine reife, mannschaftlich geschlossene Leistung – und ließen sich auch von einer teils hitzigen Atmosphäre nicht aus dem Tritt bringen. Mit nunmehr 18 Punkten nach acht Spielen klettert die Domstadtelf vor dem spielfreien Sonntag vorübergehend auf Platz zwei.

Louis Malina brachte den VfV 06 mit einem satten Flachschuss früh in Führung (9.), ehe die Gastgeber nach einem Ballverlust in der Hildesheimer Hintermannschaft durch Onyeka postwendend ausglichen (16.). In der Folge hatte Wilhelmshaven zwar optisch mehr vom Spiel, doch die besseren Chancen lagen beim VfV 06. Torwart Lennart Schulze Kökelsum hielt mehrfach stark. Gestern, 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 2 4 Abpfiff

Nach dem Wechsel präsentierte sich Hildesheim abgezockter und treffsicher. Zunächst war es erneut Louis Malina, der einen Angriff über Karsan Doski zur erneuten Führung abschloss (63.), dann erhöhte Tim Friedrich nach Zuspiel von Mick Gudra auf 3:1 (67.). In einer hektischen Schlussphase gelang den Hausherren zwar noch der Anschlusstreffer (90.+6), doch quasi im direkten Gegenzug verwandelte Malina einen Foulelfmeter zum Endstand (90.+7). Für den Hildesheimer Torjäger war es der dritte Treffer an diesem Tag – und sein achter in dieser Saison. Trainer Ridha Kitar lobte im Anschluss die Mentalität seiner Mannschaft, die dem Druck der Gastgeber mit klarem Kopf begegnete. Besonders erfreulich: Auch taktische Umstellungen im Spielverlauf zeigten Wirkung. Nach der Pause ersetzten Mahdi Biso und Cenay Üzümcü die Mittelfeldspieler Hady El Saleh und Yusuf Akdas – und brachten zusätzliche Impulse.