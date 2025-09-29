Malina trifft dreifach – VfV 06 siegt verdient an der Nordsee

Der VfV 06 Hildesheim bleibt in der Oberliga Niedersachsen in der Erfolgsspur. Beim 4:2 (1:1)-Auswärtssieg gegen den bisherigen Tabellennachbarn SV Wilhelmshaven zeigten die Kitar-Schützlinge eine reife, mannschaftlich geschlossene Leistung – und ließen sich auch von einer teils hitzigen Atmosphäre nicht aus dem Tritt bringen. Mit nunmehr 18 Punkten nach acht Spielen klettert die Domstadtelf vor dem spielfreien Sonntag vorübergehend auf Platz zwei.
Louis Malina brachte den VfV 06 mit einem satten Flachschuss früh in Führung (9.), ehe die Gastgeber nach einem Ballverlust in der Hildesheimer Hintermannschaft durch Onyeka postwendend ausglichen (16.). In der Folge hatte Wilhelmshaven zwar optisch mehr vom Spiel, doch die besseren Chancen lagen beim VfV 06. Torwart Lennart Schulze Kökelsum hielt mehrfach stark.
Nach dem Wechsel präsentierte sich Hildesheim abgezockter und treffsicher. Zunächst war es erneut Louis Malina, der einen Angriff über Karsan Doski zur erneuten Führung abschloss (63.), dann erhöhte Tim Friedrich nach Zuspiel von Mick Gudra auf 3:1 (67.). In einer hektischen Schlussphase gelang den Hausherren zwar noch der Anschlusstreffer (90.+6), doch quasi im direkten Gegenzug verwandelte Malina einen Foulelfmeter zum Endstand (90.+7). Für den Hildesheimer Torjäger war es der dritte Treffer an diesem Tag – und sein achter in dieser Saison.
Trainer Ridha Kitar lobte im Anschluss die Mentalität seiner Mannschaft, die dem Druck der Gastgeber mit klarem Kopf begegnete. Besonders erfreulich: Auch taktische Umstellungen im Spielverlauf zeigten Wirkung. Nach der Pause ersetzten Mahdi Biso und Cenay Üzümcü die Mittelfeldspieler Hady El Saleh und Yusuf Akdas – und brachten zusätzliche Impulse.
Mit dem Auswärtssieg behauptet sich der VfV 06 in der Spitzengruppe der Liga. Der Vergleich mit den unmittelbaren Konkurrenten Egestorf (0:1), Delmenhorst (1:5) und nun Wilhelmshaven (4:2) unterstreicht: Die Kitar-Elf hat sich nach anfänglichem Wackler stabilisiert und ihre Auswärtsstärke unter Beweis gestellt. Alle drei bisherigen Partien in der Fremde wurden gewonnen.
Nach dem gelungenen Abschluss des ersten Saisonviertels richtet sich der Blick nun auf das Viertelfinale im NFV-Pokal. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfängt der VfV 06 den Lüneburger SK Hansa zur mit Spannung erwarteten Flutlichtpremiere im Friedrich-Ebert-Stadion. Der Vorverkauf für das K.o.-Duell ist bereits gestartet – die Vorfreude im Umfeld der Domstadtelf auf diesen besonderen Abend ist deutlich spürbar.
SV Wilhelmshaven – VfV Borussia 06 Hildesheim 2:4
SV Wilhelmshaven: Ajdin Herovic, Valeriu Gaiu, Yanni Regäsel, Efkan Erdogan, Alex Chiarodia (73. Mohammed Kneschka Sultani), Conor-Jonathan Gnerlich, Nicolas Fenski, Ervin Catic (73. Loth Benny Boungou), Yesua Motango (85. Zidane Hakim Mwinyi), Maurice Bank, Lucky Osemene Onyeka (85. Allen Pierre) - Trainer: David Jahdadic
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann (77. Jannis Pläschke), Hady El Saleh (56. Mahdi Kahled Biso), Yusuf-Islam Akdas (56. Cenay Üzümcü), Karsan Doski, Tim Friedrich, Jo-Willem Tewes, Mick Gudra (77. Luis Karaqi), Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar
Schiedsrichter: Nils Musekamp (Nordhorn) - Zuschauer: 474
Tore: 0:1 Louis Malina (9.), 1:1 Lucky Osemene Onyeka (16.), 1:2 Louis Malina (63.), 1:3 Tim Friedrich (67.), 2:3 Loth Benny Boungou (90.+6), 2:4 Louis Malina (90.+7 Foulelfmeter)