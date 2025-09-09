Malina trifft, Doski fliegt – Elfmeter-Drama in der Schlussminute

Der VfV 06 Hildesheim hat am 5. Spieltag der Oberliga Niedersachsen erneut drei Punkte eingefahren – diesmal mit einem 1:0-Erfolg gegen die U23 des SV Meppen. Es war der vierte Sieg in Folge für die Mannschaft von Ridha Kitar, die damit auf Tabellenplatz zwei klettert. Der Erfolg war hart erarbeitet, vor allem, weil die Domstadtelf rund 30 Minuten in Unterzahl agieren musste.
In einer starken ersten Hälfte dominierte Hildesheim klar das Geschehen. Mick Gudra, Mahdi Biso und Louis Malina scheiterten zunächst am Meppener Keeper oder an der eigenen Präzision. In der 39. Minute war es dann Malina, der nach klugem Zuspiel aus 16 Metern zur verdienten Führung traf. Bis zur Pause ließ der VfV 06 weitere gute Chancen ungenutzt – die Partie hätte zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden sein können.
Nach dem Wechsel fand Meppen besser ins Spiel, profitierte von nachlassendem Hildesheimer Druck und tauchte häufiger gefährlich vor dem Tor von Lennart Schulze Kökelsum auf. Der VfV-Keeper parierte mehrfach stark und hielt seine Mannschaft in Führung. In der 65. Minute dann der Wendepunkt: Karsan Doski sah nach zwei Gelben Karten binnen drei Minuten die Ampelkarte – erst für ein Foulspiel, dann für das Wegschlagen des Balls nach einem eigenen Fehler.
In Unterzahl verteidigte die Kitar-Elf mit viel Einsatz und taktischer Disziplin. Hadi El Saleh, Mahdi Biso und Torschütze Malina verließen den Platz, Fred Mensah, Yusuf Akdas und Cenay Üzümcü sollten die Defensive stabilisieren und bei Kontern Nadelstiche setzen.
In der 90. Minute wurde es dramatisch: Nach einem unübersichtlichen Strafraummoment entschied Schiedsrichter Kevin Traemann auf Handelfmeter für Meppen. Lasse Zumdieck traf jedoch nur den Pfosten – den Nachschuss verwandelte er zwar, doch regelwidrig, da kein anderer Spieler den Ball berührt hatte. Der Treffer zählte nicht.
So blieb es beim knappen, aber verdienten Heimsieg für die Domstadtelf. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen ist der Saisonstart geglückt. Am kommenden Sonntag wartet mit Germania Egestorf-Langreder ein formstarker Nachbar – ein echtes Derby, das richtungsweisend für die oberen Tabellenplätze werden könnte.
VfV Borussia 06 Hildesheim – SV Meppen II 1:0
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Hady El Saleh (58. Fred Mc Mensah Quarshie), Karsan Doski, Jo-Willem Tewes, Mick Gudra (92. Thomas Kellogg Case), Mahdi Kahled Biso (58. Cenay Üzümcü), Louis Malina (74. Yusuf-Islam Akdas) - Trainer: Ridha Kitar
SV Meppen II: Noah Oberbeck, Jan Wulkotte, Joe Klöpper, Hennes Hermes (84. Ryan Kirkil), Mathis Meyering (69. Colin Decker), Jonas Goldenstein, Daniel Benke (84. Titus Jakob), Mika Herrmann, Amin Muja (69. Janis Hagemann), Malte Zumdieck, Lasse Zumdieck (60. Paul Kassens) - Trainer: Carsten Stammermann
Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann - Zuschauer: 570
Tore: 1:0 Louis Malina (39.)