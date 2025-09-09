– Foto: Reinhard Rehkamp

Malina trifft, Doski fliegt – Elfmeter-Drama in der Schlussminute Vierter Sieg in Serie: VfV 06 verteidigt Platz zwei mit Kampf und Glück Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II VfV Hildesh.

Der VfV 06 Hildesheim hat am 5. Spieltag der Oberliga Niedersachsen erneut drei Punkte eingefahren – diesmal mit einem 1:0-Erfolg gegen die U23 des SV Meppen. Es war der vierte Sieg in Folge für die Mannschaft von Ridha Kitar, die damit auf Tabellenplatz zwei klettert. Der Erfolg war hart erarbeitet, vor allem, weil die Domstadtelf rund 30 Minuten in Unterzahl agieren musste.

In einer starken ersten Hälfte dominierte Hildesheim klar das Geschehen. Mick Gudra, Mahdi Biso und Louis Malina scheiterten zunächst am Meppener Keeper oder an der eigenen Präzision. In der 39. Minute war es dann Malina, der nach klugem Zuspiel aus 16 Metern zur verdienten Führung traf. Bis zur Pause ließ der VfV 06 weitere gute Chancen ungenutzt – die Partie hätte zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden sein können. So., 07.09.2025, 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. SV Meppen SV Meppen II 1 0 Abpfiff

Nach dem Wechsel fand Meppen besser ins Spiel, profitierte von nachlassendem Hildesheimer Druck und tauchte häufiger gefährlich vor dem Tor von Lennart Schulze Kökelsum auf. Der VfV-Keeper parierte mehrfach stark und hielt seine Mannschaft in Führung. In der 65. Minute dann der Wendepunkt: Karsan Doski sah nach zwei Gelben Karten binnen drei Minuten die Ampelkarte – erst für ein Foulspiel, dann für das Wegschlagen des Balls nach einem eigenen Fehler. In Unterzahl verteidigte die Kitar-Elf mit viel Einsatz und taktischer Disziplin. Hadi El Saleh, Mahdi Biso und Torschütze Malina verließen den Platz, Fred Mensah, Yusuf Akdas und Cenay Üzümcü sollten die Defensive stabilisieren und bei Kontern Nadelstiche setzen.