Malina soll die Nachfolge von Torjäger Finn Kiszka antreten

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat für die kommende Oberliga-Saison einen zentralen Baustein in der Offensive verpflichtet: Louis Malina wechselt vom Regionalligisten Chemnitzer FC zur Domstadtelf und unterschreibt an der Pottkuhle einen Vertrag bis 2027. Der 23-jährige Mittelstürmer soll künftig die Rolle von Finn Kiszka übernehmen, der den Verein verlassen wird.

Mit einer Körpergröße von 1,93 Metern bringt Malina die physischen Voraussetzungen für das Zentrum mit – verbunden mit hoher Präsenz im Strafraum und robuster Zweikampfführung. In seinen bisherigen Stationen sammelte er bereits reichlich Erfahrung: Über die U19 des 1. FC Magdeburg führte ihn sein Weg in die Regionalliga Nordost, wo er insgesamt auf rund 100 Einsätze kam. Besonders in der Saison beim BFC Dynamo Berlin zeigte er seine Torgefährlichkeit, als er in 23 Spielen acht Treffer erzielte.

„Louis ist ein Spieler, der unser Angriffsspiel mit seiner Physis, seinem Tempo und seiner Abschlussstärke bereichern wird“, erklärt Sportvorstand Omar Fahmy. „Er hat in allen Gesprächen eine große Begeisterung für unser Projekt gezeigt – das war für uns ein wichtiges Zeichen.“