Malik Sama wird am rechten Knie operiert

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers müssen in den kommenden Monaten auf Neuzugang Malik Sama verzichten. Der 19-jährige Innenverteidiger muss aufgrund eines Knorpelschadens unter der Kniescheibe am rechten Knie operiert werden. Im Anschluss an den Eingriff wird Malik Sama mit der Rehabilitationsphase beginnen.

„Für Malik ist das im Moment natürlich eine bittere Situation. Wir werden ihn während der gesamten Rehabilitationsphase bestmöglich unterstützen und freuen uns darauf, ihn nach seiner Genesung wieder auf dem Platz zu sehen – wir sind von Maliks Perspektive bei uns fest überzeugt“, sagt Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht.