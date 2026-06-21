Malik McLemore: Geplatzte Aufstiegsträume und neuer Verletzungsschock

Wiesbaden. Zwischen Meisterschaft, Aufstiegstraum und persönlichem Rückschlag erlebt Malik McLemore intensive Wochen. Wie der 29-Jährige mit der Situation umgeht und welche Rolle Lok Leipzig dabei spielt.
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Lokomotive Leipzig gegen die Würzburger Kickers – so lautete das Duell in der Aufstiegsrelegation nach der Saison. Im Rückspiel kam Mittelfeldspieler Malik McLemore zur zweiten Halbzeit auf den Platz, doch von langer Dauer sollte sein Einsatz an diesem Tag nicht sein. In den letzten zehn Minuten des letzten Saisonspiels verletzte sich McLemore schwer. Er selbst schildert den Moment so: „Ziemlich bitter, dass es in den letzten zehn Minuten vom letzten Spiel der Saison passiert ist.“ McLemore war kurz zuvor erst aus einer langen Verletzungspause zurückgekehrt und sollte wieder fester Bestandteil der Mannschaft werden.
Die Diagnose hörte er nicht zum ersten Mal: Kreuzbandriss und Knorpelschaden – erneut im rechten Knie. Eine besonders bittere Pille für den 29-Jährigen, der gerade erst aus seiner vorherigen Verletzung zurückgekehrt war und nun wieder Operationen, Krücken und Reha vor sich hat. Zuvor hatte er hart an seinem Comeback gearbeitet und war froh, seinem Team in der heißen Phase rund um Meisterschaft und Aufstiegsrelegation wieder auf dem Platz helfen zu können. Den Rückschlag akzeptiere er, dennoch richte er den Blick nach vorne. Aufgeben sei für ihn keine Option. Vielmehr sehe er die Situation auch als Gelegenheit, wieder etwas Neues über sich selbst zu lernen.
Aktuell befindet sich der Lok-Spieler in seiner Heimat Wiesbaden, um dort Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Nicht nur privat ist Wiesbaden ein vertrauter Ort für McLemore. In seiner Jugend spielte er bereits für seinen Heimatverein Nordenstadt, sowie die A-Junioren des SV Wehen Wiesbaden, später auch beim nahegelegenen FSV Frankfurt.
Für die Genesung soll die Behandlung auf zwei Operationen aufgeteilt werden, die innerhalb von zwei bis drei Monaten stattfinden sollen. Operiert wird McLemore in Frankfurt. Grund dafür ist das Vertrauen in den behandelnden Arzt sowie die „guten Gespräche mit dem Arzt und positiven Aussichten“. Eine genaue Comeback-Prognose zu formulieren, ist derzeit schwierig. Voraussichtlich wird McLemore in diesem Jahr zunächst komplett pausieren müssen. Entscheidend sei vor allem das eigene Körpergefühl. Nach den Operationen wolle er „schauen, wie der Körper reagiert“ und darauf aufbauen.
Der Ablauf einer Reha ist ihm bereits bekannt. Dennoch soll dieses Mal mehr Zeit bis zum Comeback eingeplant werden. Mögliche Gründe für die erneute Verletzung im selben Knie sind schwer zu benennen. Wie McLemore selbst mitteilt, habe sich das Gefühl am Ball wieder sehr gut angefühlt. Auch die nötige Einstellung für das Comeback sei vorhanden gewesen. Nun heißt es für ihn jedoch erneut: geduldig bleiben und nach vorne blicken.
Der 1. FC Lokomotive Leipzig unterstütze den Mittelfeldspieler auf mehreren Ebenen. „Hilfe ist an jeder Stelle da“, sagt McLemore. Damit meint er verschiedene Ansprechpartner im Verein – vom Trainerteam über den Physiotherapeuten bis hin zum Sportchef. Der Sportliche Geschäftsführer Toni Wachsmuth stellte dieses Vertrauen ebenfalls unter Beweis und verkündete trotz der erneuten Verletzung McLemores Vertragsverlängerung. Diese „tolle Geste“, wie McLemore sie beschreibt, kann als klares Zeichen des Vertrauens in seine Fähigkeiten interpretiert werden.
Auch abseits des Fußballs erhält McLemore Unterstützung von Familie und Freunden. Sie besuchen ihn in seiner schwierigen Phase und geben ihm Kraft. Gleichzeitig zeigt auch er seine Unterstützung und besuchte Freunde der Familie bei einer Restauranteröffnung in Wallau.
Seinen Verein möchte McLemore auch während seiner Verletzung unterstützen – vorerst neben dem Platz und, wenn die Zeit gekommen ist, wieder als Spieler auf dem Feld. Zu Lok Leipzigs Mannschaft zeigt er sich eng verbunden. Er habe „sehr viel Vertrauen in das Team“ und betont: „Ich fühle mich sehr wohl hier in Leipzig.“
Probleme mit Heimweh habe der erfahrene Regionalligaspieler nicht. McLemore kennt es, für den Fußball von seiner Familie entfernt zu sein. Er spielte bereits in verschiedenen Regionalligen – von Bayern bis Nord und Nordost – sowie in den USA bei El Paso Locomotive FC.
Die vergangene Saison beschreibt der Deutsch-Amerikaner insgesamt positiv. Besonders hebt er die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost hervor. „Wir sind über uns hinausgewachsen", würdigt er die starke Saison von Lok Leipzig.
Einen großen Anteil am Erfolg schreibt McLemore auch den Fans zu. Er richtet ein „riesiges Dankeschön an die Fans für den Support“ und schwärmt von der „brutalen Atmosphäre“, die sie an den Spieltagen geschaffen hätten. Trotz der Meisterschaft bleibt jedoch ein bitterer Beigeschmack: Lok Leipzig wurde Meister, stieg aber nicht direkt auf.
Die Aufstiegsthematik in den Regionalligen ist kein neues Thema, sorgt aber immer wieder für Diskussionen. Bei fünf Regionalligen und nur vier Aufstiegsplätzen müssen zwei Meister – im Wechsel aus der Regionalliga Nord, Nordost und Bayern – in der Relegation um den letzten Platz in der 3. Liga spielen. McLemore schildert dazu seine Perspektive als Spieler: „Wenn du ein Jahr kämpfst, ist es hart.“ Für ihn ist es ein schwieriges Gefühl: Lok wird Meister, ist aber trotzdem noch nicht aufgestiegen. Seine Meinung dazu ist klar: „Man kann es aus Spielersicht nicht verstehen. Aus Fan-Sicht bestimmt auch nicht.“
Doch wie feiert eine Mannschaft eine Meisterschaft, wenn sie weiß, dass noch eine Relegation ansteht? McLemore erklärt: „Man feiert zwar, hat aber die Relegation im Hinterkopf.“ Zwar falle nach der erfolgreichen Meisterschaft etwas Druck ab, der bevorstehende Job in der Relegation werde dabei aber nicht vergessen. Ein Aufstiegsspiel zu verweigern, sei für ihn dennoch keine Option: „Natürlich muss man das dann durchziehen und sein Bestes geben.“
Für die kommende Saison sieht die aktuell gültige, 2019 vom DFB-Bundestag beschlossene Regelung den Meister der Regionalliga Nordost als dritten Direktaufsteiger vor. Damit hätten Lok Leipzig und McLemore im Falle einer erneuten Meisterschaft die Chance, die Relegation zu umgehen.
Neben dem Fußball muss sich der aktuell verletzte McLemore nicht um eine weitere Erwerbstätigkeit kümmern. „Ich habe das Glück, mich voll auf den Fußball konzentrieren zu können“, sagt er. Damit kann er seine gesamte Energie in die Genesung und das Comeback investieren.
Eine Zukunft nach der Karriere steht für den 29-Jährigen aktuell noch nicht im Fokus. Dennoch gibt es bereits mögliche Anknüpfungspunkte. McLemore erwähnt hier die Fußballschule von Ex-Bundesligaprofi Shawn Parker, zu dem McLemore guten Kontakt pflegt. Dort könnte er sich nach seiner aktiven Karriere vorstellen, eigene Erfahrungswerte an junge Spieler weiterzugeben. Aktuell liegt der Fokus des Lok-Spielers jedoch vollkommen auf seinem Comeback und dem gemeinsamen Ziel des Vereins: dem Aufstieg in die 3. Liga.
Für Malik McLemore beginnt damit erneut ein langer Weg zurück. Diesmal mit noch mehr Geduld, Erfahrung und dem klaren Ziel, irgendwann wieder gesund im Lok-Trikot auf dem Platz zu stehen.