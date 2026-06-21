Malik McLemore: Geplatzte Aufstiegsträume und neuer Verletzungsschock Aus Wiesbaden stammender Mittelfeldspieler hat im Trikot von Regionalligist Lok Leipzig zweimal in Serie als Meister den Aufstieg verpasst und sich nun erneut einen Kreuzbandriss zugezogen +++ Erneuter Rückschlag für den Deutsch-Amerikaner von Erik Bechtold · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

In der vergangenen Saison kam McLemore (links) auf sieben Kurzeinsätze innerhalb der Saison. Im Aufstiegspiel gegen den FC Würburger Kickers verletzte sich der Mittelfeldspieler wiederholt schwer. – Foto: Marcel Junghanns (Archiv)

Wiesbaden. Zwischen Meisterschaft, Aufstiegstraum und persönlichem Rückschlag erlebt Malik McLemore intensive Wochen. Wie der 29-Jährige mit der Situation umgeht und welche Rolle Lok Leipzig dabei spielt.

Dieser Beitrag wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die aktuelle Situation Lokomotive Leipzig gegen die Würzburger Kickers – so lautete das Duell in der Aufstiegsrelegation nach der Saison. Im Rückspiel kam Mittelfeldspieler Malik McLemore zur zweiten Halbzeit auf den Platz, doch von langer Dauer sollte sein Einsatz an diesem Tag nicht sein. In den letzten zehn Minuten des letzten Saisonspiels verletzte sich McLemore schwer. Er selbst schildert den Moment so: „Ziemlich bitter, dass es in den letzten zehn Minuten vom letzten Spiel der Saison passiert ist.“ McLemore war kurz zuvor erst aus einer langen Verletzungspause zurückgekehrt und sollte wieder fester Bestandteil der Mannschaft werden.

Die Diagnose hörte er nicht zum ersten Mal: Kreuzbandriss und Knorpelschaden – erneut im rechten Knie. Eine besonders bittere Pille für den 29-Jährigen, der gerade erst aus seiner vorherigen Verletzung zurückgekehrt war und nun wieder Operationen, Krücken und Reha vor sich hat. Zuvor hatte er hart an seinem Comeback gearbeitet und war froh, seinem Team in der heißen Phase rund um Meisterschaft und Aufstiegsrelegation wieder auf dem Platz helfen zu können. Den Rückschlag akzeptiere er, dennoch richte er den Blick nach vorne. Aufgeben sei für ihn keine Option. Vielmehr sehe er die Situation auch als Gelegenheit, wieder etwas Neues über sich selbst zu lernen. Reha-Plan und mentale Verarbeitung Aktuell befindet sich der Lok-Spieler in seiner Heimat Wiesbaden, um dort Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Nicht nur privat ist Wiesbaden ein vertrauter Ort für McLemore. In seiner Jugend spielte er bereits für seinen Heimatverein Nordenstadt, sowie die A-Junioren des SV Wehen Wiesbaden, später auch beim nahegelegenen FSV Frankfurt.

Für die Genesung soll die Behandlung auf zwei Operationen aufgeteilt werden, die innerhalb von zwei bis drei Monaten stattfinden sollen. Operiert wird McLemore in Frankfurt. Grund dafür ist das Vertrauen in den behandelnden Arzt sowie die „guten Gespräche mit dem Arzt und positiven Aussichten“. Eine genaue Comeback-Prognose zu formulieren, ist derzeit schwierig. Voraussichtlich wird McLemore in diesem Jahr zunächst komplett pausieren müssen. Entscheidend sei vor allem das eigene Körpergefühl. Nach den Operationen wolle er „schauen, wie der Körper reagiert“ und darauf aufbauen.

– Foto: Tanja Kaltofen (Archiv)

Der Ablauf einer Reha ist ihm bereits bekannt. Dennoch soll dieses Mal mehr Zeit bis zum Comeback eingeplant werden. Mögliche Gründe für die erneute Verletzung im selben Knie sind schwer zu benennen. Wie McLemore selbst mitteilt, habe sich das Gefühl am Ball wieder sehr gut angefühlt. Auch die nötige Einstellung für das Comeback sei vorhanden gewesen. Nun heißt es für ihn jedoch erneut: geduldig bleiben und nach vorne blicken. Unterstützung von Verein und Umfeld Der 1. FC Lokomotive Leipzig unterstütze den Mittelfeldspieler auf mehreren Ebenen. „Hilfe ist an jeder Stelle da“, sagt McLemore. Damit meint er verschiedene Ansprechpartner im Verein – vom Trainerteam über den Physiotherapeuten bis hin zum Sportchef. Der Sportliche Geschäftsführer Toni Wachsmuth stellte dieses Vertrauen ebenfalls unter Beweis und verkündete trotz der erneuten Verletzung McLemores Vertragsverlängerung. Diese „tolle Geste“, wie McLemore sie beschreibt, kann als klares Zeichen des Vertrauens in seine Fähigkeiten interpretiert werden. Auch abseits des Fußballs erhält McLemore Unterstützung von Familie und Freunden. Sie besuchen ihn in seiner schwierigen Phase und geben ihm Kraft. Gleichzeitig zeigt auch er seine Unterstützung und besuchte Freunde der Familie bei einer Restauranteröffnung in Wallau.

– Foto: Tanja Kaltofen (Archiv)