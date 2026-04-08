Malik Mawd: „Delay Sports ist ein spannendes Projekt" Der 19-Jährige erzielt im Oberliga-Abstiegskampf zwei wichtige Tore gegen Siedenbollentin von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Malik Mawd – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Malik Mawd vom Oberligisten Berliner Athletik Klub 07

Kannst du dich noch an dein bestes oder wichtigstes Spiel erinnern?

Mein bestes Spiel war letztes Jahr in meiner U19-Saison gegen Magdeburg. Da haben wir mit zwei Mann weniger 3:2 gewonnen und ich habe einen Doppelpack gemacht. Das wichtigste Spiel war für mich gegen Energie Cottbus als jüngerer U19-Jahrgang – da haben wir 2:0 gewonnen und den Aufstieg in die Bundesliga klargemacht. Bleibt ihr in der Oberliga und warum?

Ja, ich gehe fest davon aus. Ich denke, dass wir seit der Rückrunde besser als Team funktionieren. Das müssen wir in den letzten Spielen noch konstanter auf den Platz bringen. Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da.

– Foto: Dedepress

Warum spielst du beim BAK?

Ich bin in der U19 zum BAK gewechselt, vorher war ich bei Union Berlin. Der BAK hat mir von Anfang an viel Vertrauen geschenkt, deshalb habe ich mich entschieden, meine ersten Schritte im Herrenbereich hier zu machen. Hattest du schon höherklassige Angebote?

Nein, bisher noch nicht. Welcher Verein außer Hertha, Union und BAK würde dich in Berlin reizen?

Es gibt einige interessante Vereine. Spannend finde ich das Projekt von Delay Sports.

– Foto: Dedepress