Malermeisterin Nathalie unterstützt die SpVgg Wiesenbach

Ein herzliches Dankeschön an Malermeisterin Nathalie Heininger für die Unterstützung der SpVgg Wiesenbach in Form einer Bandenwerbung am Sportplatz. Unser Bild zeigt Nathalie Heininger und ihren Mann Michael (Bildmitte) bei der symbolischen Übergabe der Bande an die SpVgg, vertreten durch 2. Vorstand Manuel Miller, Daniel Heininger (v.l.), 1. Vorstand Tobias Miller und Andreas Heininger (von rechts).

Im Portfolio der Malermeisterin finden sich unter anderem Tapezierarbeiten, Wandgestaltung, Innenraumgestaltung, Beschriftungen, Fassaden, Schimmelsanierung, Kreativtechnik und selbstverständlich kompetente Beratung ihrer Kunden. Einblicke in ihre Arbeit gibt die Malermeisterin auf Instagram, ihr findet sie unter @malermeisterin_nathalie - schaut doch einfach mal dort vorbei.