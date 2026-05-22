Malchower SV stürmt an die Spitze – Drama in Warnemünde

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich eine fesselnde Begegnung zwischen dem SV Warnemünde und dem FC Förderkader Rene Schneider. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. In der 9. Minute erzielte Pepe Maluch das Tor zur 1:0-Führung für den SV Warnemünde. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Luca Schwarze markierte in der 84. Minute den Treffer zum 1:1.

Die Ereignisse auf dem Platz überschlugen sich in den Schlussminuten, als Maurice Schah-Sedi vom SV Warnemünde in der 90. Minute die Rote Karte sah. In der zehnten Minute der Nachspielzeit, der Minute 90.+10, entschied Erik Ahrens die Partie per Foulelfmeter mit dem Tor zum 1:2-Endstand für den Förderkader. Kurz vor dem Abpfiff schwächten sich die Hausherren ein weiteres Mal, als Lukas Werner in der 99. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen musste.

Ein emotionales Spitzenspiel erlebten die 209 Zuschauer zwischen dem Malchower SV 90 und dem FC Schönberg 95. Die Gäste erwischten einen Traumstart, als Salyvan Schmidt die Schönberger bereits in der 1. Minute mit dem Treffer zum 0:1 in Führung brachte. Die Malchower zeigten sich vom frühen Rückstand jedoch unbeeindruckt, mussten allerdings bis tief in die zweite Halbzeit warten, ehe die Aufholjagd belohnt wurde.

Ben Grotian leitete die Wende in der 69. Minute mit dem Tor zum 1:1-Ausgleich ein. Nur wenige Minuten später war die Partie komplett gedreht, als Luca Egon Frehse in der 73. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand markierte.

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Morgen, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Der FSV Kühlungsborn rangiert aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, durchlebt mit drei Niederlagen in Serie jedoch eine kleine Formkrise. Zuletzt musste man sich auswärts dem FC Schönberg 95 deutlich geschlagen geben und sucht nun nach der Stabilität der Hinrunde. Der zehntplatzierte Greifswalder FC II von Trainer Peter Mihajlovic reist als unangenehmer Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld an, bildet derzeit allerdings das formschwächste Team der Liga und wartet seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg. Das Hinspiel dieser beiden Teams lieferte ein denkwürdiges Offensivfeuerwerk, bei dem Kühlungsborn eine komfortable Führung noch aus der Hand gab und Greifswald in der Nachspielzeit eindrucksvoll zum späten Unentschieden kam. ---

Der zwölftplatzierte SV Hafen Rostock 1961 ist seit vier Spielen ohne Sieg und kassierte jüngst eine knappe Niederlage gegen den FSV Bentwisch, bei der das Team von Trainer Enrico Neitzel eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen konnte. Damit findet man sich unlängst inmitten des Abstiegskampfes wieder. Nun gastiert der neue Spitzenreiter 1. FC Neubrandenburg 04, der in der Rückrunde noch gänzlich ungeschlagen ist und zuletzt den Rostocker FC klar besiegte. Die Mannschaft von Trainer Daniel Nawotke hat zwar die Tabellenführung übernommen, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die direkte Konkurrenz, was einen Auswärtssieg im Meisterkampf umso wichtiger macht. Im Hinspiel boten beide Teams ein dramatisches Spektakel, bei dem Neubrandenburg eine Führung aus der Hand gab, Hafen das Spiel drehte und sich beide Mannschaften in den Schlussminuten schließlich mit einem späten Ausgleich trennten.

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