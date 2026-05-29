Malchower SV nun wieder an der Spitze – Torfestival in Pampow

– Foto: Malchower SV

Der heutige Auftakt des 28. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot hochemotionale Wendungen im Titelrennen und ein Schützenfest. Während an der Tabellenspitze die Nerven blank lagen und Platzverweise die Szenerie prägten, zeigte ein Kellerkind seine Offensivqualitäten.





Vor 99 Zuschauern setzte der Malchower SV 90 ein dickes Ausrufezeichen im Meisterschaftskampf beim Greifswalder FC II. Die Begegnung war von einer enormen Intensität und von Platzverweisen geprägt. In der 50. Minute sah Ben Grotian vom Malchower SV 90 die Gelb-Rote Karte, was die Gäste zunächst in Unterzahl brachte. Trotz des personellen Nachteils schlug der Favorit kurz darauf eiskalt zu: Ron Kringel erzielte in der 56. Minute das Tor zur 1:0-Führung für den Malchower SV 90. Nur drei Minuten später, in der 59. Minute, erhöhte Luca Egon Frehse auf 0:2.

In der Schlussphase schwächten sich auch die Hausherren, als Ben Tornow vom Greifswalder FC II in der 85. Minute ebenfalls mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Räume nutzten die Gäste konsequent aus: Luca Egon Frehse markierte in der 87. Minute das 0:3, bevor Ben-Luca Tonn in der Nachspielzeit, genauer in der 90.+1 Minute, den Treffer zum 0:4-Endstand beisteuerte. ---

Ein torreiches Duell erlebten die 187 Zuschauer in der Partie zwischen dem MSV Pampow und dem SV Warnemünde. Die Gäste erwischten den besseren Start. Mikeil Schaveschow brachte den SV Warnemünde in der 24. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Kevin Hey in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Im zweiten Durchgang spielten sich die Pampower in einen wahren Rausch. Jannik Zotke sorgte in der 56. Minute für das 2:1, ehe Andrey Minchev in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte. Erneut Jannik Zotke baute den Vorsprung in der 70. Minute mit dem Tor zum 4:1 weiter aus. Die Gäste bewiesen noch einmal Moral, als Marc Benduhn in der 82. Minute auf 4:2 verkürzte. In den Schlussminuten machten die Pampower den Kantersieg jedoch endgültig perfekt: Christoph Hasselmann traf in der 88. Minute zum 5:2, und nur eine Minute später, in der 89. Minute, setzte Lucas Hube mit dem Treffer zum 6:2-Endstand den Schlusspunkt. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH

In diesem direkten tabellarischen Nachbarschaftsduell empfängt der Sechstplatzierte den exakt punktgleichen Tabellenfünften. Die Gäste aus Kühlungsborn, trainiert von Robert Franke, reisen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie in ihrer letzten Begegnung einen souveränen Sieg gegen den Greifswalder FC II einfahren konnten. Die Mannschaft von Anton Müller möchte sich vor heimischer Kulisse behaupten und in der Tabelle an den starken Gästen vorbeiziehen. Dass beide Teams sich qualitativ auf absoluter Augenhöhe begegnen, zeigte bereits das mitreißende Hinspiel, welches nach einem wilden Schlagabtausch und späten Toren mit einem Unentschieden endete. ---

Morgen, 14:00 Uhr Penzliner SV Penzliner SV Güstrower SC 09 Güstrower SC 14:00 PUSH

Für das Tabellenschlusslicht aus Güstrow gleicht diese Partie einem Endspiel, da bei acht Punkten Rückstand auf die Konkurrenz bei nur noch neun zu vergebenden Zählern einzig Siege den fast besiegelten Abstieg noch theoretisch abwenden können. Die zuletzt von Co-Trainer Tim Peters betreute Mannschaft musste in der Vorwoche gegen den MSV Pampow eine schmerzhafte und späte Niederlage verkraften. Gastgeber Penzliner SV belegt aktuell den neunten Rang und möchte nach zwei Niederlagen in Serie, darunter das jüngste Spiel gegen den SV Pastow, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Das von Alexander Migeod gecoachte Heimteam trennte sich im ersten Vergleich nach einem umkämpften Spielverlauf mit einem Unentschieden von den abstiegsbedrohten Güstrowern. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH

Im absoluten Abstiegsgipfel empfängt der Tabellendreizehnte SV Hafen den punktgleichen Tabellenvierzehnten Rostocker FC um den rettenden Platz 13, was diese Begegnung extrem emotional und bedeutungsvoll für beide Mannschaften macht. Das Team von Enrico Neitzel wartet seit fünf Begegnungen auf einen Sieg und musste zuletzt eine deutliche Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Neubrandenburg hinnehmen. Die Gäste unter Tobias Schulz holten hingegen kürzlich nach einem wechselhaften Spielverlauf mit Rückstand und zwischenzeitlicher Führung ein beachtliches Unentschieden gegen den Favoriten aus Schwerin. Im Hinspiel dieser Saison bewies Hafen starke Moral und drehte einen frühen Rückstand noch in einen knappen Auswärtssieg. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 15:00 PUSH

Die Gäste aus Schwerin sind im meisterschaftsentscheidenden Dreikampf auf den dritten Platz abgerutscht und stehen auswärts extrem unter Druck, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Das Team von André Sevecke verzeichnete zuletzt zwei Unentschieden in Serie und kassierte gegen den Rostocker FC den späten Ausgleich per Elfmeter. Die Hausherren, gecoacht von Marcel Jankowski, rangieren im gesicherten Mittelfeld auf Platz acht und feierten jüngst einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen den SV Warnemünde. Im Hinspiel dominierten die Schweriner das Geschehen und sicherten sich einen ungefährdeten Sieg, den sie für ihre Titelambitionen nun zwingend wiederholen müssen. ---

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Pastow SV Pastow 14:00 PUSH