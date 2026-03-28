Malchow klettert auf Rang zwei, MSV Pampow siegt im Kellerduell

– Foto: Timo Babic

Die heutige Fortsetzung des 16. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot den Zuschauern zwei richtungsweisende Begegnungen, die sowohl für das Aufstiegsrennen als auch für den Tabellenkeller von erheblicher Bedeutung waren.

Vor 100 Zuschauern feierte der SV Warnemünde einen überzeugenden Heimsieg gegen den Greifswalder FC II. In einer Partie, die für die Gastgeber von großer Bedeutung war, um den Anschluss an das Mittelfeld zu wahren, zeigten sie sich vor dem Tor äußerst effizient. Die Torfolge eröffnete Djibril N'Diaye in der 24. Minute mit der Führung zum 1:0. Die Gäste aus Greifswald fanden jedoch zunächst eine Antwort, als Jean-Luca Beck in der 37. Minute zum 1:1 ausglich. Die Freude der Gäste währte allerdings nur kurz, da der SV Warnemünde noch vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Marc Benduhn erzielte in der 40. Minute das 2:1, bevor Pepe Maluch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 3:1 erhöhte. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Pepe Maluch in der 59. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung.

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in der Begegnung des Spitzenreiters FC Mecklenburg Schwerin gegen den FC Schönberg 95. Der Favorit wurde kalt erwischt, als Nick Heymann bereits in der 10. Minute für die Gäste zum 0:1 traf. Doch Schwerin bewies Moral und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten: Alexander Pataman glich in der 19. Minute zum 1:1 aus, und Bashir Schultz markierte in der 23. Minute die 2:1-Führung. In der zweiten Halbzeit schien die Partie nach den Treffern von Nelson Mandela Mbouhom in der 67. Minute zum 3:1 und Montreux Julien Mäder in der 72. Minute zum 4:1 bereits entschieden. Doch Schönberg gab sich nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. Erneut Nick Heymann in der 74. Minute zum 4:2 und Till Breitkreutz in der Nachspielzeit (90.+3) zum 4:3 brachten die Spannung zurück. Erst in der 90.+6 Minute erlöste Montreux Julien Mäder die Schweriner mit seinem zweiten Tor zum 5:3-Endstand. ---

In einer nervenaufreibenden Begegnung im unteren Tabellendrittel behielt der MSV Pampow vor 95 Zuschauern die Oberhand gegen den Rostocker FC. In einem Spiel, in dem es für beide Seiten um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze ging, war die Anspannung auf dem Platz deutlich spürbar. Es entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Defensive beider Teams lange Zeit stabil stand. Die Entscheidung fiel erst in der zweiten Halbzeit, als die Gastgeber ihre Bemühungen belohnten. Den einzigen Treffer des Tages markierte Andrey Minchev in der 64. Minute zum 1:0. Trotz aller Versuche der Rostocker, noch einmal zurückzukommen, blieb es bei diesem knappen Erfolg für die Hausherren. Für den MSV Pampow bedeutet dieser Sieg einen wichtigen Schritt. ---