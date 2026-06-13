Malchow holt den Titel – Schwerin jubelt über den Aufstieg

– Foto: FSV Kühlungsborn

Der heutige 30. und letzte Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern lieferte ein hochemotionales Finale. Während der packende Titelkampf in einem direkten Duell gipfelte, verabschiedeten sich die Mannschaften mit bemerkenswerten Offensivleistungen in die Sommerpause.

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In einer bis zum Schluss engen Begegnung vor 125 Zuschauern behielt der MSV Pampow gegen den FC Förderkader Rene Schneider knapp die Oberhand. Beide Mannschaften investierten viel Leidenschaft, um die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.

Die Torfolge in dieser Partie begann in der ersten Halbzeit, als Justin Werder in der 33. Minute den Treffer zur 1:0-Führung für die Hausherren erzielte. Den Gästen gelang jedoch noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich, als Julian Rülke in der 42. Minute zum 1:1 traf. Nach dem Seitenwechsel fiel schließlich die Entscheidung zugunsten der Pampower, als Rahman Alabdul in der 51. Minute das Tor zum 2:1-Endstand markierte. Der MSV Pampow beendet die Saison damit mit 28 Punkten auf dem elften Platz, während der Förderkader mit 37 Zählern den achten Rang belegt. ---

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 198 Zuschauer in der Partie zwischen dem Penzliner SV und dem FC Mecklenburg Schwerin. Die Torfolge nahm in der 13. Minute ihren Anfang, als Christoph Lukesch die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Die Schweriner antworteten noch vor der Pause, als Nelson Mandela Mbouhom in der 36. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Im zweiten Durchgang drehten die Gäste das Spiel: Zunächst markierte Alexander Pataman in der 57. Minute die 1:2-Führung, ehe Bashir Schultz in der 73. Minute auf 1:3 erhöhte. Der Penzliner SV steckte nicht auf und verkürzte in der Schlussphase, als Moritz Horn in der 82. Minute den Treffer zum 2:3-Endstand erzielte. Durch diesen Erfolg sichert sich Schwerin mit 68 Punkten die Vizemeisterschaft. Da der Meister auf sein Aufstiegsrech verzichtet, steigt Schwerin in die NOFV-Oberliga auf. Penzlin schließt die Spielzeit mit 29 Punkten auf Platz zehn ab. ---

Vor 143 Zuschauern feierte der FC Schönberg 95 einen versöhnlichen Saisonabschluss gegen den SV Warnemünde. Die Torfolge dieses Spiels wurde in der ersten Halbzeit eröffnet, als Thomas Aldermann in der 30. Minute das Tor zur 1:0-Führung für den FC Schönberg 95 erzielte. Der endgültige Schlusspunkt fiel erst tief in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, als Tim Niklas Cordt in der Minute 90.+2 den Treffer zum 2:0-Endstand nachlegte. Schönberg belegt mit 43 Punkten den sechsten Platz, während Warnemünde die Saison mit 22 Punkten auf Rang 13 beendet. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die 35 Zuschauer bei der Begegnung zwischen der Reserve des Greifswalder FC und dem Güstrower SC 09. Die Torfolge wurde von den Gästen eröffnet, als Marc Gehrt in der 9. Minute den Treffer zur 0:1-Führung erzielte. Die Hausherren drehten die Partie schnell, da Tom Voß in der 20. Minute zum 1:1 ausglich und Kevan Kahoussi in der 26. Minute die 2:1-Führung erzielte. Güstrow kam zurück, als Sönke Tammo Ehrig in der 38. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Noch vor der Pause traf erneut Tom Voß in der 42. Minute zum 3:2 für Greifswald. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste abermals aus, als Mitja Thormann in der 56. Minute das 3:3 erzielte. In der Schlussphase machten die Gastgeber den Sieg perfekt: Niclas Kersten Gleisner traf in der 77. Minute zum 4:3, und Adebabay Tesfaw setzte in der 85. Minute mit dem Treffer zum 5:3-Endstand den Schlusspunkt. Greifswald beendet die Saison mit 30 Punkten auf Platz neun. Der Güstrower SC 09 stand bereits vor dem Spieltag als einziger Absteiger in die Landesliga fest und bleibt mit 17 Punkten Tabellenletzter. ---

Ein denkwürdiges Neun-Tore-Krimi bot die Partie des FSV Bentwisch gegen den SV Pastow vor 98 Zuschauern. Die Torfolge in diesem turbulenten Spiel nahm in der 12. Minute ihren Lauf, als Lucas Steinicke die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Der Ausgleich folgte in der 18. Minute, als Philip Mansour zum 1:1 traf. Bentwisch zog daraufhin vorerst davon: Tim Hermann erzielte in der 23. Minute das 2:1, und Maximilian Voß erhöhte in der 31. Minute auf 3:1. Nach der Pause starteten die Gäste eine furiose Aufholjagd. Jan Rudlaff verkürzte in der 49. Minute auf 3:2, ehe Tim Fürstenau in der 53. Minute den Ausgleich zum 3:3 markierte. In der 64. Minute brachte Philip Mansour den SV Pastow mit seinem zweiten Tor erstmals mit 3:4 in Führung. Die Bentwischer gaben sich nicht geschlagen und kamen durch Arnold-Marius Lietz in der 78. Minute zum 4:4-Ausgleich. Das entscheidende Tor des Tages erzielte schließlich Jan Rudlaff, der in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:5-Endstand den Schlusspunkt setzte. Pastow belegt mit 53 Punkten den vierten Rang, während Bentwisch mit 41 Punkten auf Platz sieben abschließt. ---

Im Topspiel des Tages und vor 599 Zuschauern empfing der 1. FC Neubrandenburg 04 den Malchower SV 90. Die Torfolge eröffnete Luca Egon Frehse in der 78. Minute mit dem Treffer zur 0:1-Führung für die Gäste. Nur wenig später baute Niklas Kern den Vorsprung per Foulelfmeter in der 81. Minute auf 0:2 aus. Derselbe Spieler sorgte kurz darauf für die endgültige Entscheidung, als er in der 86. Minute einen Foulelfmeter zum 0:3-Endstand verwandelte. Mit diesem Auswärtssieg krönt sich der Malchower SV 90 mit 69 Punkten zum Meister der Liga, verzichtet jedoch auf den Aufstieg in die Oberliga. Neubrandenburg beendet die Spielzeit mit 65 Punkten auf dem dritten Platz. ---