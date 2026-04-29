Malchow demütigt Förderkader: Mit Sechs-Tore-Gala zum Gleichstand

– Foto: Timo Babic

Beim heutigen Auftakt des 24. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration, die das Gefüge an der Tabellenspitze empfindlich verschiebt. Mit einem fulminanten Auswärtssieg untermauerte ein Titelaspirant seine Ambitionen und setzte den Spitzenreiter massiv unter Druck.

Gestern, 20:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Malchower SV 90 Malchower SV 0 6 Abpfiff Vor 50 Zuschauern lieferte der Malchower SV 90 eine beeindruckende Vorstellung ab und ließ dem FC Förderkader Rene Schneider nicht den Hauch einer Chance. Von der ersten Minute an agierten die Gäste konzentriert und zielstrebig. Den Torreigen eröffnete Kevin-Raik Gerullis bereits in der 18. Minute mit dem 0:1. Kurz vor der Halbzeitpause schraubten die Malchower das Ergebnis durch einen Doppelschlag in die Höhe. Zunächst traf Mahdi Chachi in der 39. Minute zum 0:2, ehe Ron Kringel nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, bereits das 0:3 markierte. Auch nach dem Seitenwechsel kannte der Malchower SV 90 kein Erbarmen und hielt die Intensität hoch. In der Schlussphase wurde es für die Gastgeber dann vollends bitter. Ben-Luca Tonn erhöhte in der 79. Minute auf 0:4, bevor Niklas Kern in der 87. Minute das 0:5 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Ben-Luca Tonn, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 0:6-Endstand herstellte. --- Heute, 19:00 Uhr SV Warnemünde SV Warnemü. Güstrower SC 09 Güstrower SC 19:00 PUSH Im Abstiegskampf empfängt der SV Warnemünde den hoffnungslos wirkenden Güstrower SC 09, der in der Rückrunde weiter ohne Sieg einem bitteren Abstieg entgegentaumelt. Beide Mannschaften stehen nach anhaltenden Negativserien unter Druck, da die von Martin Schröder trainierten Warnemünder zuletzt drei bittere Pleiten in Serie kassierten und weiterhin Punkte brauchen. Das umkämpfte Hinspiel entschied Warnemünde in der Schlussphase durch Pepe Koessler in der 88. Minute dramatisch für sich, nachdem Mitja Thormann (66. Minute) die anfängliche Führung von Maurice Schah-Sedi aus der 34. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. --- Heute, 19:30 Uhr Greifswalder FC Greifswald II 1. FC Neubrandenburg 04 Neubranden. 19:30 PUSH Der Greifswalder FC II von Peter Mihajlovic steckt nach fünf Niederlagen am Stück in einer tiefen Krise und steht gegen den Meisterschaftsanwärter 1. FC Neubrandenburg 04 vor einer wahren Mammutaufgabe. Die von Daniel Nawotke gecoachten Gäste sind in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen und bis auf einen Punkt an die Spitze herangerückt, wenngleich Schwerin noch ein Spiel weniger absolviert hat. Die Neubrandenburger ärgerten sich aber zuletzt über ein spätes Remis trotz der Führung durch Wout Abrahams in der 80. Minute. Im dominanten Hinspiel siegte Neubrandenburg nach einem Rückstand durch Jean-Luca Beck (20. Minute) dank Treffern von Abrahams (45.+2), einem Doppelpack von Dennis Kühl (49. und 52. Minute) sowie Joel-Patrice Lisch in der 80. Minute deutlich mit 4:1. ---

Heute, 19:30 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch Rostocker FC Rostocker FC 19:30 PUSH

Der FSV Bentwisch von Trainer Anton Müller geht nach einem furiosen Sieg gegen den Greifswalder FC II, bei dem Mathis Hurtig (9. Minute), Erik Brauer (52. Minute) und Tim Hermann (56. Minute) das Spiel drehten, hochmotiviert in das Heimspiel. Doch die Gäste vom Rostocker FC unter Tobias Schulz haben sich mit beachtlichen drei Siegen in Serie, gekrönt von Toren durch Michal Lopatynski (45.+2 und 56. Minute) sowie Sidaty Ly in der 75. Minute, eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller gekämpft und möchten Pastow jetzt weiter distanzieren. Im engen Hinspiel trennten sich die beiden Teams unentschieden, nachdem Sidaty Ly den RFC in der 69. Minute in Führung brachte und Erik Thedran in der 82. Minute den Ausgleich markierte. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr MSV Pampow MSV Pampow FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH

Für den stark abstiegsgefährdeten MSV Pampow zählt in der aktuellen Tabellensituation jeder einzelne Punkt, um gegen den ambitionierten FSV Kühlungsborn das rettende Ufer nicht endgültig aus den Augen zu verlieren. Die von Robert Franke trainierten Gäste reisen jedoch nach einem souveränen Heimsieg gegen den FC Förderkader, bei dem Florian Teetje Klotzsch (27. Minute), Tobias Hagedorn (51. Minute) und Garry Emmanuel Onyejelem (81. Minute) trafen, mit breiter Brust an. Im nervenaufreibenden Hinspiel erkämpfte sich Pampow durch einen Elfmeter von Christoph Hasselmann in der 80. Minute noch ein Remis, das Tim Schmitt für die Kühlungsborner allerdings nur eine Minute später gnadenlos ausglich. ---

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN SV Pastow SV Pastow 16:00 PUSH

Der Ligaprimus FC Mecklenburg Schwerin spürt nach der zweiten Saisonniederlage mächtigen Druck und will gegen den formstarken Vierten SV Pastow die makellose Heimbilanz um jeden Preis verteidigen. Schwerin stolperte zuletzt auswärts beim Malchower SV 90 und musste das schmerzhafte 0:2 hinnehmen, während Pastow nach zwei Siegen am Stück weiter oben dranbleiben will. Die Gäste fegten im letzten Spiel den SV Warnemünde fulminant mit 3:0 vom Platz und wollen diesen Schwung nun auch beim Tabellenführer auf den Rasen bringen. Bereits das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war an Dramatik kaum zu überbieten, als Niklas Mönck in der 90. Minute in allerletzter Sekunde die Schweriner Führung durch Alexander Pataman aus der 58. Minute zum 1:1-Endstand egalisierte. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 14:00 PUSH