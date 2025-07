Malatatter spielen am Samstag nicht im Ellenfeld

Das ursprünglich für kommenden Samstag, 19. Juli, vorgesehene Testspiel zwischen dem Schröder-Saarlanslligisten Borussia Neunkirchen und dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken wird wegen Terminüberschneidungen erst in der Länderspielpause Anfang September ausgetragen. Der FCS tritt amSonntag um 14 Uhr auf dem neuen Sportplatz in Perl gegen den luxemburgischen Erstligiaten Union Titus Petange an.