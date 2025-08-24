Malangi-Brüder sorgen für gute Stimmung beim TuS Xanten

Bei den Neuzugängen des Bezirksligisten TuS Xanten fallen zwei Spieler durch denselben Nachnamen auf: Malangi. Der 23-jährige Gloire Afonso wird „Fonsi“ genannt. Er stand in der Saison 2023/2024 schon einmal im Kader und behielt Xanten in guter Erinnerung. Diesen Sommer kam er zurück – und brachte seinen jüngeren Bruder Noah (21) mit. Aussagen des Sportlichen Leiters, Frank Ingendahl, und von Trainer Marcel Zalewski zufolge passen die beiden Offensivkräfte aus dem Ruhrgebiet gut zu Verein und Mannschaft. Eindrücke aus Trainingseinheiten und Testspielen bestätigen das. Ein gemeinsames Durchstarten lässt aber noch auf sich warten.

Denn im unglücklichen Sinn brüderlich teilten Gloire und Noah zuletzt Sprunggelenksverletzungen. Deswegen fiel zu Beginn der Vorbereitung Noah aus. Kaum war der Jüngere der Malangis wieder einsatzfähig, musste Gloire wegen vergleichbarer Schwierigkeiten passen. „Mit diesen Problemen hatte auch schon unser Vater zu kämpfen“, sagt Gloire. Afonso Dinzeye spielte auf hohem Amateurniveau im Bundesland Brandenburg.

Doch die zwei Brüder bleiben mit Blick auf die eigene Gesundheit zuversichtlich. „Wir haben in Brandenburg und zuletzt im Ruhrgebiet viel auf Kunstrasen gespielt. Bestimmt ist der Naturrasen in Xanten besser für die Gelenke“, sagt Gloire und lacht. Als er zuletzt im TuS-Kader stand, waren es eher berufliche Gründe, die nur wenig Training und damit Einsatzminuten zuließen. Im September beginnt er eine Ausbildung zum Sozialassistenten in Krefeld, was mit den Trainingszeiten besser harmonieren soll. Noah schaut sich derweil nach einer Ausbildung im handwerklichen Bereich um. Beide wohnen derzeit noch zu Hause in Mülheim. Der dortige FC war bislang die einzige gemeinsame sportliche Heimat der beiden.

Dort sind Gloire und Noah zur Welt gekommen. Sie tragen beide als zweiten Vornamen den angolanischen Vornamen ihres Vaters sowie den kongolesischen Nachnamen ihrer Mutter. Ein Wechsel des Papas in den Profibereich – etwa zu Hansa Rostock – kam auch wegen dessen Verletzungen nicht zustande. Bei seinem Nachwuchs stehen zum Teil aus ähnlichen Gründen noch nicht allzu viele Einsätze im Seniorenbereich in der Statistik.

"Spaßvögel im besten Sinne"

In der Jugend brachte es Gloire bis in die Leistungsklasse, Noah gelang der Sprung in die Niederrheinliga. Im Herrenbereich gehörte Gloire vor seinem ersten Wechsel nach Xanten zum Oberliga-Kader des Brandenburger SC Süd 05 und war in der vergangenen Saison beim Bezirksligisten FSV Duisburg angemeldet. Noah blieb bisher der Bezirksliga treu, wenn auch in unterschiedlichen Städten: Sein Senioren-Debüt gab er beim 1. FC Styrum, wechselte nach einem Jahr zu Arminia Lirich und ist jetzt beim TuS angekommen.

Die Brüder eint die Lust aufs Eins-gegen-eins, Schnelligkeit und Spielwitz. Trainer Zalewski sagt: „Beide müssen nach ihren Verletzungen herangeführt werden. Wir wissen um ihr Talent, und ich bin froh, dass wir insgesamt diese Möglichkeiten in der Offensive haben.“ Sportchef Ingendahl hat beobachtet, dass die Malangis „Spaßvögel im besten Sinne sind. Sie haben Charakter, fügen sich gut ein.“ Während Gloire aktuell mit Lauf- und Fitnesstraining an seinem Comeback arbeitet, feierte Noah beim 0:0 in Pfalzdorf zehn Minuten vor Spielende sein Pflichtspiel-Debüt für den TuS. „Ich habe mich reingehauen, aber es blieb beim Unentschieden“, sagt er. „Jetzt können wir uns im Training verbessern, und dann schauen wir, was am Sonntag geht.“

Dann sind die SF Broekhuysen auf dem Fürstenberg zu Gast, kommen mit der Empfehlung eines 3:1-Heimsieges über Stenern. „Wir begegnen jedem Gegner mit Respekt und wissen, wie stark Broekhuysen von vielen eingeschätzt wird“, sagt Marcel Zalewski. „Wenn sie besser sind, müssen wir es akzeptieren. Aber wir wollen immer gewinnen – auch am Sonntag. Ich erwarte ein interessantes Duell auf Augenhöhe.“

Mit Noah wird zumindest ein Malangi voraussichtlich im Kader stehen. Der Kontakt der Brüder nach Xanten entstand über Christopher Kimbakidila, einem weiteren Offensivmann, der zunächst Gloire im Ruhrgebiet kennenlernte, unter anderem für RW Essen in der U17-Bundesliga spielte. Vom SV Hö.-Nie. kehrte er Anfang 2023 zu seinem Jugendklub nach Xanten zurück.

Jetzt wollen alle gemeinsam im Zalewski-Team Spaß haben und erfolgreich sein. Bleiben sie gesund, erscheint es vorstellbar, dass es beim TuS noch oft lachende Gesichter zu sehen gibt – nicht nur die der Brüder Malangi.