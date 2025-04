Mal wieder unter Flutlicht

Diese Saison kommt der FC-Astoria Walldorf selten in den Genuss eines Flutlichtspiels. Am Freitag ist es aber mal wieder so weit, um 19 Uhr gastiert der TSV Steinbach Haiger im Dietmar-Hopp-Sportpark. Das bislang einzige Heimspiel, das diese Saison abends stattfand, war dagegen kein schönes Erlebnis. Ende November unterlagen die Walldorfer dem designierten Meister Hoffenheim II mit 1:4.