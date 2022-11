Mal wieder keine Punkte für die Reserve!

Auf dem schwer bespielbaren Nebenplatz in Lindach gab es für die Reserve leider nichts zu holen.



In einem insgesamt schwachen Spiel mit wenig Torchancen entschied am Ende die Effektivität. Die Gastgeber brachten gefühlt jede Möglichkeit in unserem Tor unter, während bei uns der Ball mal wieder nicht über die Linie wollte.

Auch für die Reserve ist nun Winterpause und somit die Möglichkeit mal auf etwas andere Gedanken zu kommen.