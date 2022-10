Mal souverän, mal mit viel Dusel -Rheinlandpokal: Zerf, Morbach, Bitburg und Ehrang/Pfalzel ziehen ins Achtelfinale ein. Schneifel-SG nach Elfmeterschießen raus.

Eine prächtige Kulisse von 500 Zuschauern, eine nagelneue LED-Flutlichtanlage und eine gastgebende Elf, die sich zuletzt in der A-Liga Trier-Saarburg mit einem 5:1 gegen Thomm für den Pokal warmgeschossen hatte: Es war angerichtet für einen spannenden Pokalabend des SV Tawern. Doch der zwei Klassen höher angesiedelte Rheinlandliga-Spitzenreiter FC Hochwald-Zerf ließ von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Die Gäste spielten schnell und ballsicher. Nach klugen Angriffen über die Außenbahnen lagen sie dank der Treffer von Nils Hemmes (2) und Robin Mertinitz bereits nach 34 Minuten klar mit 3:0 vorne. Mit mehr Mut im Offensivspiel kam Tawern aus der Kabine. Doch auch das vierte Tor fiel für die Hochwälder (Peter Irsch, 55.). Durch einige Wechsel ging der Spielfluss etwas verloren. Nach einem Pass in die Tiefe von Marco Ihl überwand Jonathan Konrad den Zerfer Torwart Niklas Burg zum 1:4 (71.). Fast im Gegenzug stellte Hemmes mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Zerfs Coach Mohsmann bilanzierte: „Wenn du so früh das 1:0 machst, nimmt das Druck vom Kessel. Wir haben das hoch seriös runtergespielt. Das Gegentor ärgert ein bisschen. Das hat Tawern gut gemacht.“ Für die Hausherren war die Pleite kein Beinbruch. Trainer Birtz hatte indes auch erkannt, dass „zu viel Respekt von unserer Seite dabei war. Wir haben viele einfache Bälle verloren“.

TuS Schillingen – FC Bitburg 1:4 (0:1)

Nach dem Ausscheiden im Vorjahr war der FC Bitburg gewarnt. Beim erneuten Aufeinandertreffen am Mittwochabend ließ der Reinlandligist diesmal nichts anbrennen und gewann völlig verdient mit 4:1. Joshua Bierbrauer sorgte bereits nach fünf Minuten für die Führung der Gäste, die es versäumten, nachzulegen. Nach dem Wechsel wurde Schillingen aktiver und nutzte die temporäre Unsortiertheit beim FCB mit dem Ausgleichstreffer durch Tobias Anell. Der Torjäger vom Dienst verwertete einen Querpass seines Stürmerkollegen Christian Weber zum 1:1 (53.). Schillingen blieb bei Standards weiterhin gefährlich, doch zwei schnelle Tore der Bitburger rückten die Verhältnisse wieder zurecht. Bierbrauer in der 56. Minute und Floß fünf Minuten später ließen den Rheinlandligisten enteilen. Mit dem 4:1 von Arthur Schütz nach Vorarbeit machte Bitburg alles klar (79.). „Unterm Strich war es ein souveräner Sieg. Wichtig war, dass wir den Kampf auf deren Hartplatz angenommen und die taktischen Vorgaben gut umgesetzt haben. Denn wir wussten, dass es hier keinen Schönheitspreis zu gewinnen gab“, konstatierte FCB-Trainer Fabian Ewertz.

SV Rot-Weiß Wittlich – FSG Ehrang/Pfalzel⇥ 0:1 (0:0)

Ein spielerisch auf hohem Niveau geführtes Pokalmatch endete für den Bezirksliga-Tabellenführer aus Wittlich unglücklich. Denn in der Nachspielzeit sorgte Janik Lerch mit einem spektakulären Fallrückzieher für den Ehranger Lucky Punch – 0:1 (90.+2). Rot-Weiß agierte über weite Strecken dominant und sorgte speziell in der ersten Halbzeit für so manchen Aufreger. Ömer Kahyaoglu traf in der vierten Minute ebenso den Pfosten wie Max Düpre in der 28. Minute. Düpre war es auch, der im Anschluss an einem Eckball mit einem wuchtigen Kopfball die Wittlicher Führung hätte erzielen können, doch Ehrangs Fabio Fuhs klärte auf der Linie. Die dickste Gelegenheit zur Führung ließ RW aus, als Yannick Lauer einen an Nils Habscheid verwirkten Foulelfmeter nicht im Ehranger Netz unterbrachte: Torwart Moritz Zingen ahnte die Ecke und parierte glänzend (33.). Wenige Momente vor dem entscheidenden Tor hatte Lerch bereits die Ehrang/Pfalzeler in Führung bringen müssen, als der 24-jährige Mittelfeldspieler einen langen Ball aus der eigenen Hälfte im Eins-gegen-eins am Pfosten vorbeischob (87.).

Wittlichs Trainer Karl-Heinz Gräfen haderte denn auch mit der Chancenverwertung: „Wir haben uns für eine hervorragende Leistung nicht belohnt. Das Tor der Ehranger blieb für uns wie vernagelt. Deshalb kann ich der Mannschaft bis auf die ungenügende Chancenverwertung auch keinen Vorwurf machen. Sie hat einen tollen Fußball gezeigt. Wir haben unglücklich verloren.“

SG Schneifel - TuS Kirchberg 5:6 (0:0, 0:0 n.E.)

Ein unglücklicheres Ausscheiden hätte es für die Rheinlandliga-Fußballer der SG Schneifel-Stadtkyll nicht geben können: Im Drittrunden-Spiel des Rheinlandpokals scheiterte das Team nach einem Elfmeter-Krimi am Oberligisten TuS Kirchberg mit 5:6. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Der Sportliche Leiter der Schneifeler, Martin Knuppen, haderte mit dem Pech, das sein Team gehabt habe: „Wir hatten übers gesamte Spiel gesehen die klar besseren Torchancen. Nach 90 Minuten hätte es 3:1 oder 4:1 stehen müssen. Wir sind an der Latte gescheitert und hatten gute Phase. Im Elfmeterschießen haben uns die Nerven einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Schneifel-Torwart Stephan Simon parierte drei Elfmeter, doch die Gastgeber vergaben stets Matchbälle zum Sieg.