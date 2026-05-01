"Mal schauen wo der Weg hinführt"

„Der richtige Schritt“ – Bachmann zieht erstes Fazit Till Bachmann blickt insgesamt positiv auf seine Premierensaison in Schmölln zurück – auch wenn er noch Entwicklungspotenzial sieht: „Ich habe mich gleich von Anfang an durch die familiäre Atmosphäre sehr wohlgefühlt. Dank meines Teams konnte ich mich sehr schnell einleben“, beschreibt er seine ersten Monate. Für den 22-Jährigen war der Wechsel ein wichtiger Schritt: „Für mich war es der richtige Schritt, um mich weiterzuentwickeln.“ Sportlich sieht er dennoch Luft nach oben: „Wir haben uns einige unnötige Punktverluste selbst zuzuschreiben. Da wäre definitiv mehr drin gewesen.“

Mehr Intensität und klare Abläufe Im Vergleich zu seiner Zeit bei Schott Jena II hat Bachmann klare Unterschiede festgestellt „Der größte Unterschied liegt darin, dass in Schmölln die sportlichen Anforderungen und Ziele insgesamt höher sind.“ Vor allem die Spielweise sei eine andere: „Insgesamt liegt der Fokus noch mehr auf Intensität, Kommunikation und klaren Abläufen.“ Ein Umstand, der ihm entgegenkommt – und gleichzeitig fordert. Zwischen Entwicklung und Realität Mit 22 Jahren steht Bachmann noch am Anfang seiner Laufbahn – bleibt dabei aber realistisch und bodenständig: „Für mich steht an erster Stelle gesund zu bleiben.“ Sein Fokus liegt klar auf kontinuierlicher Verbesserung: „Ich möchte in jedem Training und Spiel das Maximum rausholen und voller Leidenschaft auftreten.“ Langfristig lässt er sich bewusst offen: „Mein Ziel ist es, mich sportlich kontinuierlich weiterzuentwickeln und dann zu schauen, wohin der Weg führt.“