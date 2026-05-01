"Mal schauen wo der Weg hinführt"

Der Saisonendspurt läuft und für den SV Schmölln steht am Wochenende eine echte Bewährungsprobe an. Auswärts geht es zum Topteam von Chemie Kahla. Einer, der seine erste Saison im neuen Trikot fast hinter sich hat, ist Till Bachmann. Der 22-Jährige kam vor der Spielzeit von Schott Jena II und hat sich längst eingefunden.
Till Bachmann blickt insgesamt positiv auf seine Premierensaison in Schmölln zurück – auch wenn er noch Entwicklungspotenzial sieht: „Ich habe mich gleich von Anfang an durch die familiäre Atmosphäre sehr wohlgefühlt. Dank meines Teams konnte ich mich sehr schnell einleben“, beschreibt er seine ersten Monate. Für den 22-Jährigen war der Wechsel ein wichtiger Schritt: „Für mich war es der richtige Schritt, um mich weiterzuentwickeln.“ Sportlich sieht er dennoch Luft nach oben: „Wir haben uns einige unnötige Punktverluste selbst zuzuschreiben. Da wäre definitiv mehr drin gewesen.“
Im Vergleich zu seiner Zeit bei Schott Jena II hat Bachmann klare Unterschiede festgestellt „Der größte Unterschied liegt darin, dass in Schmölln die sportlichen Anforderungen und Ziele insgesamt höher sind.“ Vor allem die Spielweise sei eine andere: „Insgesamt liegt der Fokus noch mehr auf Intensität, Kommunikation und klaren Abläufen.“ Ein Umstand, der ihm entgegenkommt – und gleichzeitig fordert.
Mit 22 Jahren steht Bachmann noch am Anfang seiner Laufbahn – bleibt dabei aber realistisch und bodenständig: „Für mich steht an erster Stelle gesund zu bleiben.“ Sein Fokus liegt klar auf kontinuierlicher Verbesserung: „Ich möchte in jedem Training und Spiel das Maximum rausholen und voller Leidenschaft auftreten.“ Langfristig lässt er sich bewusst offen: „Mein Ziel ist es, mich sportlich kontinuierlich weiterzuentwickeln und dann zu schauen, wohin der Weg führt.“
Auch wenn der ganz große Wurf wohl außer Reichweite ist, hat Schmölln noch Ziele: „Unser Ziel ist es, in den verbleibenden Spielen nochmal alles reinzuhauen und mit Leidenschaft und Spaß aufzutreten“, betont Till Bachmann. Der Blick geht dabei Spiel für Spiel: „Wir wollen die Spiele positiv gestalten und so viele Punkte wie möglich mitnehmen.“ Und vielleicht geht ja doch noch etwas: „Vielleicht ergibt sich nach oben noch etwas. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf uns selbst.“
Mit Chemie Kahla wartet nun eine der stärksten Mannschaften der Liga. Bachmann weiß, was auf sein Team zukommt: „Kahla ist eine spielstarke Mannschaft, welche mit sehr guten Individualspielern gespickt ist.“ Das Hinspiel hat Eindruck hinterlassen: „Sie haben uns schon im Hinrundenspiel gut Paroli geboten.“ Der Schlüssel zum Erfolg ist für ihn klar: „Wir müssen mit voller Leidenschaft und hoher Aktivität auftreten, die Zweikämpfe annehmen und unsere Abläufe auf den Platz bringen.“ Auch vor dem Tor braucht es Effizienz: „Wenn uns das gelingt, sehe ich gute Chancen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“