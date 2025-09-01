Maksym Khlan: Zwischen Oberliga-Training und Bezirksliga-Toren

Die Bezirksliga Ost hat ihren Torjäger zurück. Mit Maksym Khlan läuft seit diesem Wochenende der Torschützenkönig der Vorsaison wieder für BFSV Atlantik 97 auf. 31 Treffer hatte der Ukrainer im vergangenen Jahr markiert, ehe er im Sommer zum Oberliga-Spitzenreiter ETSV Hamburg wechselte. Dort blieb Khlan bislang jedoch ohne Punktspieleinsatz. Lediglich im Lotto-Pokal wurde er eingesetzt. Nun folgt ein bemerkenswerter Zwischenschritt.

In einem ungewöhnlichen Modell haben sich beide Vereine auf eine Leihe bis zur Winterpause geeinigt. Während Khlan für Atlantik 97 die Pflichtspiele bestreitet, bleibt er im Mannschaftstraining des ETSV vollständig integriert. „Wir erhoffen uns für beide Seiten den maximalen Erfolg und für Maks eine gute Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu zeigen“, erklärten die Verantwortlichen von Atlantik.