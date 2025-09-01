Maksym Khlan: Zwischen Oberliga-Training und Bezirksliga-Toren

Die Bezirksliga Ost hat ihren Torjäger zurück. Mit Maksym Khlan läuft seit diesem Wochenende der Torschützenkönig der Vorsaison wieder für BFSV Atlantik 97 auf. 31 Treffer hatte der Ukrainer im vergangenen Jahr markiert, ehe er im Sommer zum Oberliga-Spitzenreiter ETSV Hamburg wechselte. Dort blieb Khlan bislang jedoch ohne Punktspieleinsatz. Lediglich im Lotto-Pokal wurde er eingesetzt. Nun folgt ein bemerkenswerter Zwischenschritt.
In einem ungewöhnlichen Modell haben sich beide Vereine auf eine Leihe bis zur Winterpause geeinigt. Während Khlan für Atlantik 97 die Pflichtspiele bestreitet, bleibt er im Mannschaftstraining des ETSV vollständig integriert. „Wir erhoffen uns für beide Seiten den maximalen Erfolg und für Maks eine gute Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu zeigen“, erklärten die Verantwortlichen von Atlantik.
Dass Khlan nichts von seiner Treffsicherheit eingebüßt hat, bewies er gleich im ersten Spiel: Beim 3:1-Auswärtssieg bei der Zweiten des SC Condor traf der 27-Jährige doppelt – in der 72. Minute zum 0:2 und in der Nachspielzeit zum 1:3. Bereits zuvor hatte Artem Serhiienko Atlantik in Führung gebracht (35.), ehe Condors Marvin Zeigner kurz vor Schluss für Spannung sorgte (86.).
Khlans Rückkehr sorgt in der Bezirksliga Ost für Aufsehen. Schließlich kehrt ein Spieler zurück, der im Vorjahr beinahe nach Belieben getroffen hat und nun in einem Hybridmodell zwischen zwei Welten pendelt: zwischen Oberliga-Training und Bezirksliga-Toren.