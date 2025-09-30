Makowski nach torreichem September gleichauf mit Haist

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Im letzten Monat noch mit neun Toren einsam an der Spitze, jetzt sieht es anders aus. Im September traf John Haist dreimal. Neben dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer gegen Hollenbach gelang dem Dachauer erst vergangenen Samstag ein Doppelpack. Mit seinen Toren gegen die SG Niedersonthofen (2:1-Sieg) beendete er eine schwächelnde Phase des TSV 1865 Dachau. Insgesamt verbuchte der Neuzugang aus Landsberg bereits zwölf Treffer in der Landesliga Südwest.
Aber auch die Ausbeute von Kevin Makowski ist beeindruckend. Er hat bislang ein Dutzend Mal in das gegnerische Tor getroffen. Bei ihm ist aber insbesondere die September-Ausbeute einmalig. Mit fünf Toren machte der Stürmer den letzten Monat zu einem Besonderen. Makowski erzielte die Treffer in zwei Spielen. Mitte des Monats schoss er beim 2:0-Sieg über den FC Ehekirchen den Führungstreffer. Eine Woche später schlug dann die Stunde des Stürmers. Mit dem Viererpack gegen die Zweitvertretung von Memmingen machte der 25-Jährige auf sich aufmerksam. Der Aystetten-Stürmer ist maßgeblich daran beteiligt, dass sein Verein drei Punkte "Luft" auf die Relegationsplätze hat.
Der Dritte im Bunde heißt Stefan Stöckl. Der Jetzendorfer traf bislang neunmal für seinen TSV. Im September klappte es bei dem 21 Jahre alten Angreifer besonders gut gegen 1865 Dachau. Mit einem Dreierpack besiegelte er den 4:2-Sieg. Neben Stöckl verfügen auch Finn Annabring und Luka Brudtloff über neun Tore. Es gibt jedoch einen erheblichen Unterschied zu Stöckl. Der kann nämlich nicht nur treffen, sondern auch vorlegen. Mit neun (!) Vorlagen in dreizehn Spielen wird klar, wie wichtig Stöckl für seine Mannschaft ist. Auch seinetwegen steht der TSV Jetzendorf auf Platz zwei in der Tabelle.
Torschützenliste:
1. John Haist, TSV Dachau 1865: 12 Tore
1. Kevin Makowski, SV Cosmos Aystetten: 12 Tore
3. Stefan Stöckl, TSV Jetzendorf: 9 Tore
3. Finn Annabring, FV Illertissen II: 9 Tore
3. Luka Brudtloff, FSV Pfaffenhofen: 9 Tore
6. Maik Uhde, TSV Schwabmünchen: 8 Tore
6. Laurin Völlmerk, TSV Aindling: 8 Tore
8. Niklas Eggensperger, VfB Durach: 7 Tore
8. Benedict Geuenich, TSV Jetzendorf: 7 Tore
8. Sebastian Graßl, SV Manching: 7 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!