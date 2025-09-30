Makowski nach torreichem September gleichauf mit Haist

Im letzten Monat noch mit neun Toren einsam an der Spitze, jetzt sieht es anders aus. Im September traf John Haist dreimal. Neben dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer gegen Hollenbach gelang dem Dachauer erst vergangenen Samstag ein Doppelpack. Mit seinen Toren gegen die SG Niedersonthofen (2:1-Sieg) beendete er eine schwächelnde Phase des TSV 1865 Dachau. Insgesamt verbuchte der Neuzugang aus Landsberg bereits zwölf Treffer in der Landesliga Südwest.

Aber auch die Ausbeute von Kevin Makowski ist beeindruckend. Er hat bislang ein Dutzend Mal in das gegnerische Tor getroffen. Bei ihm ist aber insbesondere die September-Ausbeute einmalig. Mit fünf Toren machte der Stürmer den letzten Monat zu einem Besonderen. Makowski erzielte die Treffer in zwei Spielen. Mitte des Monats schoss er beim 2:0-Sieg über den FC Ehekirchen den Führungstreffer. Eine Woche später schlug dann die Stunde des Stürmers. Mit dem Viererpack gegen die Zweitvertretung von Memmingen machte der 25-Jährige auf sich aufmerksam. Der Aystetten-Stürmer ist maßgeblich daran beteiligt, dass sein Verein drei Punkte "Luft" auf die Relegationsplätze hat.