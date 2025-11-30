Makkabi Dritter, Viktoria überrascht, Lichtenberg 47 siegt im Krimi

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In der NOFV-Oberliga Nord endete heute der 15. Spieltag mit fünf Partien, die von harten Zweikämpfen, späten Wendungen und einem spektakulären Auftritt des Tabellenletzten geprägt sind.

Tasmania begann mit sichtbarem Selbstvertrauen und dem Anspruch, nach dem Sieg in Siedenbollentin die Tabellenführung weiter zu festigen. In der 23. Minute brachte Florian Baak die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und gab damit die Richtung vor. Nur sieben Minuten später folgte der nächste Treffer: Nathaniel Amamoo erhöhte in der 30. Minute auf 2:0 und verschaffte Tasmania weiteren Rückenwind. Spätestens der Treffer von Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 55. Minute entschied das Duell endgültig.

Vor 87 Zuschauern sah es lange nach einem wichtigen Heimsieg für den FC Anker Wismar aus. Joey Schierbaum brachte die Gastgeber in der 72. Minute mit 1:0 in Führung und verlieh seinem Team spürbare Sicherheit. Doch FSV Optik Rathenow gab sich nicht geschlagen und schlug in der letzten Minute zu. Christiantus Nnanna Onu erzielte in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich und erstickte die Wismarer Hoffnungen auf drei Punkte. Die Partie endete mit gemischten Gefühlen: Erleichterung bei den Gästen, Enttäuschung bei den Hausherren. ---

Die SG Dynamo Schwerin feierte einen späten 2:0-Heimsieg gegen die SG Union 1919 Klosterfelde. Das Spiel blieb lange offen, ehe die Gastgeber in der Schlussphase ihre Effektivität fanden. Randy Dei traf in der 88. Minute zum erlösenden 1:0 und brachte Schwerin auf die Siegerstraße. In der 90.+5 Minute erhöhte Kingsley Alison Akindele auf 2:0 und sicherte Schwerin die drei Punkte. Es war ein Sieg, der aus Geduld, Kontrolle und einem kraftvollen Endspurt entstand. ---

Der TuS Makkabi Berlin hat seine Position im oberen Tabellenbereich mit einem emotional aufgeladenen 2:1-Sieg gefestigt. In einer Partie, die früh an Intensität gewann, schien die Begegnung nach der Gelb-Roten Karte gegen Abdoul Karim Soumah in der 43. Minute zu kippen. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff verwandelte Tyron Koomson einen Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit zur Führung. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Ferdinand Gefrörer zum 2:0. Croatia musste nach der Roten Karte für Patrick Günter Lux (47.) in Unterzahl weiterspielen, bäumte sich aber auf und verkürzte durch Süleyman Durmus in der 82. Minute. Makkabi verteidigte den Vorsprung. ---

Der Tabellenletzte FC Viktoria 1889 Berlin hat ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet. Mit einem furiosen 4:2 über Hansa Rostock II gelang der zweite Saisonsieg – und das mit einer offensiven Wucht. Muhammed Zekir Oglou legte bereits nach zwei Minuten das 1:0 nach, ehe er in der 23. Minute den zweiten Treffer folgen ließ. Noch vor der Pause entschied Aboudoul-Rachid Tchadjei mit zwei Treffern in der 33. und 36. Minute die Partie praktisch vorzeitig. Zwar kam Hansa durch Luca Stoldt (52.) und ein Eigentor von Finn Liepelt (80.) noch heran, doch Viktoria brachte den Sieg ins Ziel und schöpft damit Hoffnung im Abstiegskampf. ---

Ein packendes Berliner Duell endete mit einem dramatischen 3:4 aus Sicht der Hausherren. Tennis Borussia und Lichtenberg lieferten sich über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch. John Gruber brachte die Gäste früh in Führung, doch Fabian Klawa stellte in der 30. Minute den Ausgleich her. Auch nach der Pause folgte Schlag auf Schlag: Sebastian Reiniger traf für Lichtenberg (51.), Arda Isik antwortete im Gegenzug (52.). Als Luis Millgramm die Gäste in der 86. Minute wieder nach vorne brachte, schien die Entscheidung gefallen – doch Ebrima Jobe glich in der vierten Minute der Nachspielzeit wieder aus. Die erneute Wendung kam tief in der Nachspielzeit, als Samir Schock Negrete in der achten Minute der Zugabe zum 4:3 traf und Lichtenberg den Last-Minute-Coup bescherte. ---

In einem emotionalen Auf und Ab setzte sich Aufsteiger Siedenbollentin mit 4:3 durch und bleibt damit hartnäckig in der erweiterten Spitzengruppe. Daniel Eidtner brachte die Gäste per Foulelfmeter in der achten Minute in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich durch Gani Gashi (20.) entwickelte sich ein wildes Spiel, das bis zur Pause drei weitere Treffer sah. Jakub Jan Klimko (33.) und erneut Daniel Eidtner (42.) trafen für die Gäste, Dominic Schmüser (37.) für Sparta. Auch nach der Pause blieb die Partie unberechenbar: Daniel Hänsch verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:3 (50.), ehe Daniel Eidtner mit seinem dritten Treffer des Tages – erneut vom Punkt in der 68. Minute – den Auswärtssieg sicherte. ---