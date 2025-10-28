Makelloser Start: Teams ohne Punktverlust in Schleswig-Holstein

Die Vorrunde biegt schön langsam auf die Zielgerade ein, doch einige Mannschaften in Schleswig-Holstein sind noch immer richtig in Fahrt. Ohne Punktverlust und mit starken Auftritten haben sie den perfekten Start hingelegt. Wer aktuell in der Liga das Maß aller Dinge ist, zeigt ein Blick auf die makellosen Bilanzen.
Landesliga
TSB Flensburg (13 Spiele, 39 Punkte, 54:11 Tore)
Kreisliga
SG Reinfeld/Kronsforde (13 Spiele, 39 Punkte, 56:15 Tore)
Kreisklasse A
MTSV Hohenwestedt II (10 Spiele, 30 Punkte, 57:7 Tore)
TSV Kosel (10 Spiele, 30 Punkte, 39:16 Tore)
Kreisklasse B
TSV Neustadt (9 Spiele, 27 Punkte, 63:4 Tore)
FC Burg II (7 Spiele, 21 Punkte, 45:10 Tore)
BW Wittorf Neumünster (8 Spiele, 24 Punkte, 30:14 Tore)
Kreisklasse C
TSV Selent (7 Spiele, 21 Punkte, 52:4 Tore)
TSV Altenholz III (9 Spiele, 27 Punkte, 53:8 Tore)
FC Krogaspe (6 Spiele, 18 Punkte, 31:5 Tore)
TSV Brokstedt (5 Spiele, 15 Punkte, 29:3 Tore)
TSV Kollmar (6 Spiele, 18 Punkte, 24:4 Tore)