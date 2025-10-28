 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Der TSB Flensburg steht in der Landesliga Schleswig mit der maximalen Punktausbeute auf Platz 1! – Foto: Sebastian Böhmer

Makelloser Start: Teams ohne Punktverlust in Schleswig-Holstein

Mehrere Teams in Schleswig-Holstein stehen mit einer perfekten Bilanz da – bislang ohne Punktverlust und mit beeindruckenden Auftritten.

Die Vorrunde biegt schön langsam auf die Zielgerade ein, doch einige Mannschaften in Schleswig-Holstein sind noch immer richtig in Fahrt. Ohne Punktverlust und mit starken Auftritten haben sie den perfekten Start hingelegt. Wer aktuell in der Liga das Maß aller Dinge ist, zeigt ein Blick auf die makellosen Bilanzen.

Landesliga
TSB Flensburg (13 Spiele, 39 Punkte, 54:11 Tore)

Kreisliga
SG Reinfeld/Kronsforde (13 Spiele, 39 Punkte, 56:15 Tore)

Kreisklasse A
MTSV Hohenwestedt II (10 Spiele, 30 Punkte, 57:7 Tore)
TSV Kosel (10 Spiele, 30 Punkte, 39:16 Tore)

Kreisklasse B
TSV Neustadt (9 Spiele, 27 Punkte, 63:4 Tore)
FC Burg II (7 Spiele, 21 Punkte, 45:10 Tore)
BW Wittorf Neumünster (8 Spiele, 24 Punkte, 30:14 Tore)

Kreisklasse C
TSV Selent (7 Spiele, 21 Punkte, 52:4 Tore)
TSV Altenholz III (9 Spiele, 27 Punkte, 53:8 Tore)
FC Krogaspe (6 Spiele, 18 Punkte, 31:5 Tore)
TSV Brokstedt (5 Spiele, 15 Punkte, 29:3 Tore)
TSV Kollmar (6 Spiele, 18 Punkte, 24:4 Tore)

