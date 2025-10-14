 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Miriam Senft

Makelloser Start: Teams ohne Punktverlust am Mittelrhein

Mehrere Teams vom Mittelrhein sind mit einer perfekten Bilanz in die Saison gestartet – bislang ohne Punktverlust und mit beeindruckenden Auftritten.

Die Saison ist noch jung, doch einige Mannschaften vom Mittelrhein sind schon richtig in Fahrt. Ohne Punktverlust und mit starken Auftritten haben sie den perfekten Start hingelegt. Wer aktuell in der Liga das Maß aller Dinge ist, zeigt ein Blick auf die makellosen Bilanzen.

Landesliga:

FC Hürth: 6 Spiele, 6 Siege

Bezirksliga:

Staffel 1:
SV Schönebach: 7 Spiele, 7 Siege

Staffel 3:
Türkischer SV Düren: 7 Spiele, 7 Siege

Staffel 4:
Kohlscheider BC: 7 Spiele, 7 Siege

Kreis Aachen:

Kreisliga A
SV Eilendorf II: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga B
Alemannia Aachen II: 7 Spiele, 7 Siege
TuS Lammersdorf: 7 Spiele, 7 Siege

Kreis Berg:

Kreisliga A
Tus Homburg-Bröltal: 8 Spiele, 8 Siege

Kreisliga C
VFL Gummersbach: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga D
SG Hunsheim: 7 Spiele, 7 Siege

Kreis Heinsberg:

Kreisliga A
Dynamo Erkelenz: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga D
Sportfreunde Uevekoven III: 3 Spiele, 3 Siege
SV Adler Effeld 1916 II: 5 Spiele, 5 Siege
1.FC Wassenberg-Orsbeck II: 4 Spiele, 4 Siege
SV Scherpenseel-Grotenrath II: 2 Spiele, 2 Siege

Kreis Bonn:

Kreisliga B
FV Salia Sechtem: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga C
VTA Bonn: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga D
SC Villip III: 5 Spiele, 5 Siege
VFL Alfter II: 4 Spiele, 4 Siege
1.FC Hardtberg II: 5 Spiele, 5 Siege
TuRa Oberdrees II: 7 Spiele, 7 Siege

Kreis Düren:

Kreisliga B
SC 1919 Merzenich: 6 Spiele, 6 Siege

Kreisliga C
SV Rödingen-Höllen II: 4 Spiele, 4 Siege
FC Viktoria Schlich: 5 Spiele, 5 Siege
VFR Vettweiß: 5 Spiele, 5 Siege
FC Golzheim II: 4 Spiele, 4 Siege
BSV Gey: 5 Spiele, 5 Siege

Kreis Euskirchen:

Kreisliga B
SG Hellenthal: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga C
TuS Mechernich II: 5 Spiele, 5 Siege
SV Concordia Weyer: 5 Spiele, 5 Siege

Kreis Köln:

Kreisliga B
SV RW Köln-Zollstock I: 7 Spiele, 7 Siege
TuS Köln RRH.1: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga C
Trabzonspor Köln: 7 Spiele, 7 Siege
JSV Köln 96: 6 Spiele, 6 Siege

Kreisliga D
SC Rondorf III: 8 Spiele, 8 Siege

Kreis Sieg:

Kreisliga B
TuS Herchen: 7 Spiele, 7 Siege

Kreisliga C
TuS 07 Oberlar II: 5 Spiele, 5 Siege
SG Eschmar: 4 Spiele, 4 Siege
SSV Kaldauen II: 5 Spiele, 5 Siege
TuS Eudenbach: 4 Spiele, 4 Siege

Kreis Rhein-Erft:

Kreisliga D
SV Lövenich II: 5 Spiele, 5 Siege
TSV Weiß III: 4 Spiele, 4 Siege
Aris Wesseling: 4 Spiele, 4 Siege

