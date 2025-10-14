Makelloser Start: Teams ohne Punktverlust am Mittelrhein

Die Saison ist noch jung, doch einige Mannschaften vom Mittelrhein sind schon richtig in Fahrt. Ohne Punktverlust und mit starken Auftritten haben sie den perfekten Start hingelegt. Wer aktuell in der Liga das Maß aller Dinge ist, zeigt ein Blick auf die makellosen Bilanzen.
FC Hürth: 6 Spiele, 6 Siege
Staffel 1:
SV Schönebach: 7 Spiele, 7 Siege
Staffel 3:
Türkischer SV Düren: 7 Spiele, 7 Siege
Staffel 4:
Kohlscheider BC: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga A
SV Eilendorf II: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga B
Alemannia Aachen II: 7 Spiele, 7 Siege
TuS Lammersdorf: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga A
Tus Homburg-Bröltal: 8 Spiele, 8 Siege
Kreisliga C
VFL Gummersbach: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga D
SG Hunsheim: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga A
Dynamo Erkelenz: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga D
Sportfreunde Uevekoven III: 3 Spiele, 3 Siege
SV Adler Effeld 1916 II: 5 Spiele, 5 Siege
1.FC Wassenberg-Orsbeck II: 4 Spiele, 4 Siege
SV Scherpenseel-Grotenrath II: 2 Spiele, 2 Siege
Kreisliga B
FV Salia Sechtem: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga C
VTA Bonn: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga D
SC Villip III: 5 Spiele, 5 Siege
VFL Alfter II: 4 Spiele, 4 Siege
1.FC Hardtberg II: 5 Spiele, 5 Siege
TuRa Oberdrees II: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga B
SC 1919 Merzenich: 6 Spiele, 6 Siege
Kreisliga C
SV Rödingen-Höllen II: 4 Spiele, 4 Siege
FC Viktoria Schlich: 5 Spiele, 5 Siege
VFR Vettweiß: 5 Spiele, 5 Siege
FC Golzheim II: 4 Spiele, 4 Siege
BSV Gey: 5 Spiele, 5 Siege
Kreisliga B
SG Hellenthal: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga C
TuS Mechernich II: 5 Spiele, 5 Siege
SV Concordia Weyer: 5 Spiele, 5 Siege
Kreisliga B
SV RW Köln-Zollstock I: 7 Spiele, 7 Siege
TuS Köln RRH.1: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga C
Trabzonspor Köln: 7 Spiele, 7 Siege
JSV Köln 96: 6 Spiele, 6 Siege
Kreisliga D
SC Rondorf III: 8 Spiele, 8 Siege
Kreisliga B
TuS Herchen: 7 Spiele, 7 Siege
Kreisliga C
TuS 07 Oberlar II: 5 Spiele, 5 Siege
SG Eschmar: 4 Spiele, 4 Siege
SSV Kaldauen II: 5 Spiele, 5 Siege
TuS Eudenbach: 4 Spiele, 4 Siege
Kreisliga D
SV Lövenich II: 5 Spiele, 5 Siege
TSV Weiß III: 4 Spiele, 4 Siege
Aris Wesseling: 4 Spiele, 4 Siege