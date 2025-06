Makellose Testspielwoche: SE Freising feiert dritten Erfolg binnen acht Tagen

Die Lerchenfelder traten am Samstag zum dritten Testspiel binnen acht Tagen an – und entschieden auch dieses für sich. 2:1 (1:0) stand es am Ende in der Partie beim Südwest-Landesligisten TSV Jetzendorf. Und: Die Domstädter gewannen erneut verdient.

Zwei Siege gegen die Bezirksliga-Mannschaften SV Waldperlach (5:0) und FC Walkertshofen (5:1) standen in der Sommervorbereitung bisher zu Buche. Nun zeigten die Freisinger auch gegen das klassenhöhere Team, dass mit ihnen heuer zu rechnen ist. Vor allem im ersten Durchgang waren die Gäste die klar bessere Mannschaft. Wenn es noch Nachholbedarf im SEF-Spiel gibt, dann vorne in der Arbeit gegen den Ball. Hier fehlen dem auf vielen Positionen verstärkten SEF auch noch die Automatismen.