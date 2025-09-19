Makellose Klever vor Prüfung gegen Meerbusch

Die drei Siege des 1. FC Kleve zum Saisonstart entfielen auf Mannschaften, die es bislang noch nicht so leicht hatten. In den kommenden Duellen gegen den TSV Meerbusch und darauf gegen den VfB Homberg wird sich herausstellen, wie viel der Traumstart wert war.

Am anderen Tabellenende hoffen der FSV Duisburg und der Wuppertaler SV auf die ersten Punkte der neuen Saison. Arminia Klosterhardt wird gegen den VfB Hilden versuchen oben dranzubleiben.