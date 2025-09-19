 2025-09-19T07:58:00.826Z

Die letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen Kleve und Meerbusch endeten 1:1.
Die letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen Kleve und Meerbusch endeten 1:1. – Foto: Benjamin Kühnen

Makellose Klever vor Prüfung gegen Meerbusch

U17-Niederrheinliga: Nur der 1. FC Kleve konnte jedes seiner ersten drei Spiele gewinnen. Die damit verbundene Tabellenführung könnte mit einem weiteren Dreier gegen den ebenfalls stark gestarteten TSV Meerbusch zementiert werden.

Die drei Siege des 1. FC Kleve zum Saisonstart entfielen auf Mannschaften, die es bislang noch nicht so leicht hatten. In den kommenden Duellen gegen den TSV Meerbusch und darauf gegen den VfB Homberg wird sich herausstellen, wie viel der Traumstart wert war.

Am anderen Tabellenende hoffen der FSV Duisburg und der Wuppertaler SV auf die ersten Punkte der neuen Saison. Arminia Klosterhardt wird gegen den VfB Hilden versuchen oben dranzubleiben.

So läuft der 4. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Morgen, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
17:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
11:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
13:00

So., 21.09.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
10:30

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00live

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
11:00

So geht es weiter

5. Spieltag
28.09.25 Sportfreunde Baumberg - TSV Bayer Dormagen
28.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt
28.09.25 SSVg Velbert - TSV Meerbusch
28.09.25 1. FC Kleve - VfB Homberg
28.09.25 SG Unterrath - VfB 03 Hilden
28.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - FSV Duisburg
28.09.25 Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV

6. Spieltag
05.10.25 VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
05.10.25 1. FC Bocholt - Ratingen 04/19
05.10.25 Wuppertaler SV - DJK Arminia Klosterhardt
05.10.25 TSV Bayer Dormagen - 1. FC Kleve
05.10.25 VfB Homberg - SSVg Velbert
05.10.25 TSV Meerbusch - SC Rot-Weiß Oberhausen
05.10.25 FSV Duisburg - SG Unterrath

