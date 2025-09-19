Makellose Klever vor Prüfung gegen Meerbusch

Die drei Siege des 1. FC Kleve zum Saisonstart entfielen auf Mannschaften, die es bislang noch nicht so leicht hatten. In den kommenden Duellen gegen den TSV Meerbusch und darauf gegen den VfB Homberg wird sich herausstellen, wie viel der Traumstart wert war.
Am anderen Tabellenende hoffen der FSV Duisburg und der Wuppertaler SV auf die ersten Punkte der neuen Saison. Arminia Klosterhardt wird gegen den VfB Hilden versuchen oben dranzubleiben.
5. Spieltag
28.09.25 Sportfreunde Baumberg - TSV Bayer Dormagen
28.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt
28.09.25 SSVg Velbert - TSV Meerbusch
28.09.25 1. FC Kleve - VfB Homberg
28.09.25 SG Unterrath - VfB 03 Hilden
28.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - FSV Duisburg
28.09.25 Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
6. Spieltag
05.10.25 VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
05.10.25 1. FC Bocholt - Ratingen 04/19
05.10.25 Wuppertaler SV - DJK Arminia Klosterhardt
05.10.25 TSV Bayer Dormagen - 1. FC Kleve
05.10.25 VfB Homberg - SSVg Velbert
05.10.25 TSV Meerbusch - SC Rot-Weiß Oberhausen
05.10.25 FSV Duisburg - SG Unterrath
