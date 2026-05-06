Makellos: VfL Vichttal II feiert Meisterschaft mit Traktor-Umzug Sieg im Top-Spiel macht Meisterschaft perfekt – Coach Schruff: „Haben damit nicht gerechnet.“ von Andreas Santner · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

Die Feierlichkeiten begannen noch am Sonntag. – Foto: Verein

Wer stoppt diesen VfL? Das war die Frage der gesamten Spielzeit. Die Antwort nach 25 Spieltagen: Absolut niemand. Mit einem 3:0-Sieg im direkten Duell gegen den Verfolger SV Eilendorf II hat die Zweitvertretung des VfL Vichttal die Korken knallen lassen. Fünf Spieltage vor Schluss ist die Meisterschaft eingetütet und der Sprung in die Bezirksliga perfekt. Die Bilanz: 21 Siege, vier Remis und keine einzige Niederlage.

Es war die Krönung einer Super-Saison. Dass es ausgerechnet im Top-Spiel gegen den ärgsten Widersacher klappte, passte ins Bild einer Mannschaft, die die Liga dominierte. Mit 94 erzielten Treffern stellt die Elf von Tom Schruff die Torfabrik der Klasse, während die Defensive mit nur 31 Gegentoren ebenfalls den Bestwert markiert. Maßgeblich am Offensiv-Spektakel beteiligt war Jaspar Minderjahn, der die gegnerischen Torhüter bereits 26 Mal alt aussehen ließ. Schruff: "Damit haben wir absolut nicht gerechnet" Besonders in der Rückrunde ließ die Schruff-Elf keine Zweifel mehr aufkommen. Während man in der Hinserie das eine oder andere Mal noch kämpfen musste, entwickelte sich der VfL nach der Winterpause mit zehn Siegen aus zehn Spielen zu einer unaufhaltsamen Maschine.

Trainer Tom Schruff blickt stolz auf das Erreichte zurück: „Dass wir im Top-Spiel die Meisterschaft gewonnen haben, macht den Moment des Erfolges für uns natürlich umso größer, als er ohnehin schon ist. Deswegen wurde anschließend auch ordentlich gefeiert. Vor der Saison hatten wir uns erst mal nur vorgenommen, die positive Entwicklung der Saison 24/25 weiterzugehen und, wenn möglich, lange im Titelrennen mitzuwirken. Dass wir nach 25 Spielen mit vier Unentschieden und keiner Niederlage die Meisterschaft feiern dürfen, damit haben wir absolut nicht gerechnet. Gerade in der Hinrunde haben wir uns in einigen Spielen schwergetan und haben das in den Rückspielen deutlich besser oder effizienter gestaltet.“

Mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim SV Eilendorf II sicherte sich der VfL Vichttal die Meisterschaft der Kreisliga A Aachen. – Foto: Verein