Makellos: VfL Vichttal II feiert Meisterschaft mit Traktor-Umzug

Wer stoppt diesen VfL? Das war die Frage der gesamten Spielzeit. Die Antwort nach 25 Spieltagen: Absolut niemand. Mit einem 3:0-Sieg im direkten Duell gegen den Verfolger SV Eilendorf II hat die Zweitvertretung des VfL Vichttal die Korken knallen lassen. Fünf Spieltage vor Schluss ist die Meisterschaft eingetütet und der Sprung in die Bezirksliga perfekt. Die Bilanz: 21 Siege, vier Remis und keine einzige Niederlage.
Es war die Krönung einer Super-Saison. Dass es ausgerechnet im Top-Spiel gegen den ärgsten Widersacher klappte, passte ins Bild einer Mannschaft, die die Liga dominierte. Mit 94 erzielten Treffern stellt die Elf von Tom Schruff die Torfabrik der Klasse, während die Defensive mit nur 31 Gegentoren ebenfalls den Bestwert markiert. Maßgeblich am Offensiv-Spektakel beteiligt war Jaspar Minderjahn, der die gegnerischen Torhüter bereits 26 Mal alt aussehen ließ.
Besonders in der Rückrunde ließ die Schruff-Elf keine Zweifel mehr aufkommen. Während man in der Hinserie das eine oder andere Mal noch kämpfen musste, entwickelte sich der VfL nach der Winterpause mit zehn Siegen aus zehn Spielen zu einer unaufhaltsamen Maschine.
Trainer Tom Schruff blickt stolz auf das Erreichte zurück: „Dass wir im Top-Spiel die Meisterschaft gewonnen haben, macht den Moment des Erfolges für uns natürlich umso größer, als er ohnehin schon ist. Deswegen wurde anschließend auch ordentlich gefeiert. Vor der Saison hatten wir uns erst mal nur vorgenommen, die positive Entwicklung der Saison 24/25 weiterzugehen und, wenn möglich, lange im Titelrennen mitzuwirken. Dass wir nach 25 Spielen mit vier Unentschieden und keiner Niederlage die Meisterschaft feiern dürfen, damit haben wir absolut nicht gerechnet. Gerade in der Hinrunde haben wir uns in einigen Spielen schwergetan und haben das in den Rückspielen deutlich besser oder effizienter gestaltet.“
Der Erfolg ist für den 37-jährigen Coach, der seit 2023 im Amt ist, kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer gezielten Kaderzusammenstellung. Unter der Führung von Kapitän Marco Keulen wuchs das Team zu einer verschworenen Einheit zusammen.
„Wichtig für den Erfolg in diesem Jahr sind verschiedene Faktoren. In der letzten Saison haben wir schon eine deutliche Entwicklung im Kader, aber auch in der Spielidee nehmen können. An beiden Punkten haben wir in diesem Jahr erneut gearbeitet und eine sehr gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern mit viel Entwicklungspotenzial hinbekommen. Diese Kombination als auch der unglaubliche Wille, sonntags alles auf dem Platz zu lassen, hat uns letztendlich dahin geführt, wo wir nun stehen. Jeder Punkt und jedes Tor haben sich die Jungs absolut verdient“, so Schruff weiter.
Dass die Meisterschaft gebührend zelebriert wurde, war spätestens klar, als die Mannschaft per Traktor-Gespann durch die Region zog. „Mit dem Traktor sind wir bei verschiedenen Stadtrivalen vorbeigefahren, sind zum Essen bei Hans im Galmei gewesen und haben dem Abend in der Vereinskneipe mit unseren Fans die Krone aufgesetzt“, berichtet der Trainer über die Feierlichkeiten.
Doch nach der Party ist vor der Planung. Für die kommende Bezirksliga-Saison 2026/27 hat Schruff bereits die nächsten Schritte im Kopf. Er will den Schwung nutzen, um den Verein noch professioneller aufzustellen: „Mit Blick in die Zukunft sehen wir mit einer neuen Liga jede Menge neue Aufgaben und Herausforderungen, welchen wir gerne entgegentreten. Mit Veränderungen der Abläufe und Strukturen wollen wir unsere Arbeit weiter professionalisieren, um damit unsere Spieler auf das nächste Level zu heben. Wir gehen also voller Vorfreude in eine neue Saison mit dem Ziel, unseren Weg weiterzugehen.“