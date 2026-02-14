Makellos an der Spitze: SV Horstedt auf Kurs Richtung Kreisliga 14 Spiele, 14 Siege, ein Torverhältnis, das herausragt. Der SV Horstedt dominiert die 1. Kreisklasse Rotenburg Süd, bleibt dabei aber bewusst bodenständig. von FuPa Rotenburg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Über die Leistung des SV Horstedt (grüne Trikots) in dieser Saison kann die Liga nur staunen – Foto: Anna-Christin Kaiser

Der SV Horstedt marschiert in der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd unbeirrt vorneweg. Als unangefochtener Tabellenführer hat das Team von Trainer Athanasios Kogias bislang jedes Ligaspiel gewonnen und stellt mit 56 Treffern den besten Angriff sowie mit nur zehn Gegentoren die stabilste Defensive der Liga.

Die Zahlen untermauern den starken Eindruck. Trainer Athanasios Kogias zeigt sich entsprechend zufrieden, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. „Natürlich bin ich mit der Bilanz sehr zufrieden. Die Mannschaft arbeitet sehr diszipliniert, ist lernwillig und darauf lässt sich weiter aufbauen“, erklärte Kogias. Zugleich mahnt er zur Konsequenz: „Wichtig ist, dass wir hungrig bleiben und uns nicht darauf ausruhen.“ Für den Trainer steht nicht allein die Tabellenposition im Vordergrund, sondern vor allem die Art und Weise des Auftretens. „Wir wollen Spiele dominieren und einen offensiven, attraktiven Fußball spielen.“

Entscheidend sei, dem eigenen Konzept treu zu bleiben, auch wenn es einmal nicht reibungslos laufe. Das zeigte sich bereits am ersten Spieltag, als Horstedt gegen die SG Reeßum/Taaken zunächst mit 0:1 zurücklag und die Partie erst in der Schlusssekunde noch zum 2:1 drehte. Trotz der klaren Ausgangslage bleibt Kogias zurückhaltend. Der erste Verfolger, Kreisligaabsteiger VfL Visselhövede, liegt bei einem Spiel weniger bereits 15 Punkte zurück. „Uns ist aber auch bewusst, dass wir von Woche zu Woche noch mehr gejagt werden.“