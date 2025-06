Makarov: "Ich denke das wird ein 50/50 Spiel"

Kuckum steht kurz vor der Vervollständigung einer perfekten Saison. Mit 72 Punkten aus 30 Partien wurde die Niersquelle hochverdient und deutlich Meister. Nur vier Niederlagen kassierte der Aufsteiger in der abgelaufenen Spielzeit. Eine davon ereignete sich am 29. Spieltag gegen den kommenden Finalgegner Dynamo. Es wurde ein 2:8-Debakel für den schon fest stehenden Meister. Der FC spielte auch eine starke Saison und verbesserte sich im Vergleich zur Spielzeit 2023/24 um ganze zehn Plätze und landete in der abgelaufenen Spielzeit auf Rang drei. Für beide Mannschaften war es somit ein zufriedenstellendes Jahr.