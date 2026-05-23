Makar Mynzu kehrt zur SpVg Eidertal Molfsee zurück von Eidertal Molfsee · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Makar Mynzu zwischen dem neuen Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak und Co-Trainer Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Mit großer Freude gibt die SpVg Eidertal Molfsee die Rückkehr von Makar Mynzu bekannt.

Der 19-jährige Offensivspieler kehrt vom FC Kilia Kiel U23 ins Eidertal zurück und wird in der kommenden Spielzeit erneut das Trikot der Molfseer tragen.

Makar, der nach einer Verletzung im Winter zunächst den Weg zum FC Kilia Kiel fand und nun zu seinem Heimatverein zurückkehrt, ist ein intelligenter Spieler, der mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Schnelligkeit sowohl über die Außenbahn als auch im Sturmzentrum agieren kann.



Mit seiner Dynamik, seiner Abschlussqualität und seiner offensiven Vielseitigkeit bringt er ein Profil mit, das unserem Angriff zusätzliche Optionen und neue Impulse verleiht.





Sportlicher Leiter Chris Foley: „Makar ist ein Spieler, der mit seiner Art Fußball zu spielen hervorragend zu uns passt. Er vereint Schnelligkeit, Technik und einen guten Torabschluss. Wir freuen uns sehr, dass er den Weg zurück nach Molfsee gefunden hat und nun wieder für seinen Heimatverein aufläuft.“



Makar Mynzu: „Die Rückkehr zur SpVg Eidertal Molfsee bedeutet mir viel. Ich möchte jeden Tag besser werden, mich persönlich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein.

Ich freue mich sehr darauf, wieder für Eidertal auf dem Platz zu stehen.“