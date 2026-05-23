Makar Mynzu kehrt zur SpVg Eidertal Molfsee zurück

Mit großer Freude gibt die SpVg Eidertal Molfsee die Rückkehr von Makar Mynzu bekannt.
Der 19-jährige Offensivspieler kehrt vom FC Kilia Kiel U23 ins Eidertal zurück und wird in der kommenden Spielzeit erneut das Trikot der Molfseer tragen.
Makar, der nach einer Verletzung im Winter zunächst den Weg zum FC Kilia Kiel fand und nun zu seinem Heimatverein zurückkehrt, ist ein intelligenter Spieler, der mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Schnelligkeit sowohl über die Außenbahn als auch im Sturmzentrum agieren kann.
Mit seiner Dynamik, seiner Abschlussqualität und seiner offensiven Vielseitigkeit bringt er ein Profil mit, das unserem Angriff zusätzliche Optionen und neue Impulse verleiht.
Steckbrief
Alter: 19
Spitzname: Maka
Position: Stürmer
Starker Fuß: rechts
Bisheriger Verein: FC Kilia Kiel
Stärken: Schnelligkeit, Technik, gute Schüsse
Mentalität: Jeden Tag besser werden
Saisonziel: Mit dem Team erfolgreich sein