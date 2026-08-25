Majewski-Doppelpack krönt Averlaks Derbysieg

– Foto: Timo Babic

Der SV 86 Blau-Weiss Averlak bleibt auch nach seinem dritten Saisonspiel ungeschlagen. Im Derby gegen den BSC Brunsbüttel setzte sich der Aufsteiger mit 3:0 durch und kletterte mit nun sieben Punkten und 7:3 Toren auf Rang vier. Brunsbüttel bleibt nach der zweiten Niederlage in Folge bei sechs Zählern und steht auf Platz sieben.

Die Mannschaft von Trainer Axel Rohwedder versuchte es wiederholt mit langen Bällen, die Averlak entweder früh klärte oder die ihr Ziel verfehlten. Die Gastgeber wiederum lauerten auf Umschaltsituationen, spielten diese zunächst aber häufig nicht präzise genug aus.

Dabei gehörten die größeren Spielanteile zunächst den Gästen. Averlak stand in der ersten Hälfte bewusst tief. Franzmann begründete die zurückhaltende Ausrichtung vor allem mit dem kräftigen Gegenwind. Brunsbüttel hatte viel vom Ball, fand gegen die kompakte Defensive jedoch kaum Lösungen.

Dass Brunsbüttel aus dem eigenen Ballbesitz kaum klare Möglichkeiten entwickelte, war aus Averlaker Sicht ein wichtiger Baustein. Schon beim vorherigen 1:0-Erfolg beim Hohenasper SC hatte die Defensive lange sicher gestanden. Diesmal gelang es den Blau-Weißen sogar, über die gesamten 90 Minuten ohne Gegentreffer zu bleiben.

Kurz vor der Pause bekam Averlak schließlich die große Gelegenheit zur Führung. Nach einem Angriff kam es abseits des eigentlichen Spielgeschehens zu einem Foul an Majewski. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Der Gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und traf in der 44. Minute zum 1:0.

Majewski legt nach, Lorenz entscheidet das Derby

Nach dem Seitenwechsel kam Averlak mit Rückenwind im wahrsten Sinne des Wortes besser in die Partie. Die Gastgeber überließen Brunsbüttel zwar weiterhin größere Ballbesitzanteile, wurden in ihren eigenen Aktionen aber deutlich präziser.

Vor allem im Umschaltspiel entstanden nun gefährliche Situationen. In der 71. Minute war Majewski erneut zur Stelle. Der Offensivspieler setzte sich über die rechte Seite durch und schloss aus der Distanz zum 2:0 ab. Es war bereits sein zweiter Treffer des Nachmittags.

Brunsbüttel versuchte anschließend, noch einmal Druck aufzubauen und zumindest den Anschlusstreffer zu erzwingen. Die Averlaker Defensive blieb jedoch stabil. Franzmann bemängelte beim Gegner vor allem die fehlende Präzision und Ideen im letzten Drittel.

Auf der anderen Seite nutzten die Gastgeber ihre Möglichkeiten konsequent. In der 84. Minute sorgte Lorenz endgültig für die Entscheidung. Nach einer Ecke setzte er sich durch und köpfte den Ball zum 3:0 über die Linie.

Damit bestätigte Averlak innerhalb weniger Tage seine defensive Entwicklung. Schon in Hohenaspe hatte ein spätes Tor von Francesco Iannuzzo zum 1:0 gereicht. Gegen Brunsbüttel verteidigte die Mannschaft erneut konzentriert, zeigte sich diesmal vor dem gegnerischen Tor aber wesentlich effizienter.

„90 Minuten über haben wir stark verteidigt und unsere Momente dann eiskalt ausgenutzt“, bilanzierte Franzmann. Sein Fazit fiel entsprechend zufrieden aus: kein spielerisches Feuerwerk, dafür ein verdienter Derbysieg.

Für Brunsbüttel setzt sich dagegen eine schwierige Woche fort. Nach dem 1:2 gegen den TSV Gutheil Lütjenwestedt blieb der BSC nun zum zweiten Mal nacheinander ohne Punkt. Gerade offensiv fehlte es diesmal an Durchschlagskraft.

Averlak entwickelt sich dagegen immer mehr zu einer der positiven Überraschungen der ersten Saisonwochen. Nach dem 3:3 beim SV Merkur Hademarschen, dem 1:0 in Hohenaspe und dem 3:0 gegen Brunsbüttel stehen sieben Punkte aus drei Partien zu Buche. Als Aufsteiger ist die Mannschaft damit weiterhin ungeschlagen und hat sich zunächst in der Spitzengruppe festgesetzt.

SV 86 Blau-Weiss Averlak – BSC Brunsbüttel 3:0

SV 86 Blau-Weiss Averlak: Dustin Los, Pascal Bothmann, Jannik Breier, Luca Kjell Jürgens, Steven Bindzius (91. Jannik Guse), Lukasz Radoslaw Kordek, Til Bröker, Glenn Janne Kropp (86. Bjark Stollberg), Nico Jürgens (91. Lukas Jobs), Dawid Majewski (76. Francesco Iannuzzo), Dennis Lorenz - Trainer: Daniel Franzmann

BSC Brunsbüttel: Tim Wilhelm, Kevin Manzke, Timo Henning (91. Adrian Daniel Du Preez), Benedikt Fischer, Steffen Tiedje, Leo Schlürscheid, Nils Klaassen, Jan Witt (71. Niko Witt), Phil Bargmann, Levi Holm (61. Naser Ahmed Khudair Khudair), Melvin Tönsing - Trainer: Axel Rohwedder

Tore: 1:0 Dawid Majewski (44.), 2:0 Dawid Majewski (71.), 3:0 Dennis Lorenz (84.)