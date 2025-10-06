Maisach stoppt gegen schwache Eichenauer den Abwärtstrend

Der SC Maisach kann aufatmen. Mit dem 4:1 im Kellerduell gegen den FC Eichenau ist der Abwärtstrend gestoppt. Eichenau steht dagegen ganz hinten.

Maisach - Der FC Eichenau wartet in der Kreisliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am zehnten Spieltag verlor die Mannschaft von FCE-Coach Sebastian Schmeiser das Landkreis-Derby beim SC Maisach mit 1:4 (1:1). Schmeiser fehlten nach der schwachen Leistung seiner Elf zunächst die Worte. Mit Blick auf die Tabelle meinte der 33-Jährige: „Wir stehen zu recht da, wo wir stehen.“ Mit zwei mageren Pünktchen haben die Starzelbacher die Rote Laterne inne. Der SC Maisach konnte den Abwärtstrend stoppen. „Heute ging es nur ums Gewinnen“, sagte Trainer Thomas Stehle. Das gelang seiner Mannschaft vor allem in der zweiten Hälfte mit Bravour.

In der ersten Halbzeit sahen die knapp 100 Zuschauer ein eher mäßiges Derby. Die Eichenauer Führung durch Nico Stotz (26.) glich Tobias Deufel nach einer halben Stunde aus. „Beiden Mannschaften war das fehlende Selbstvertrauen anzumerken“, meinte Stehle. Nach Wiederanpfiff investierten die Hausherren mehr. Direkt mit dem ersten Angriff gelang Denis Jusic die Führung für den Sportclub (46.).

Danach dominierte Maisach. Eichenau konnte sich dagegen keine einzige Torchance erspielen. „Die Leistung ist nicht zu rechtfertigen“, sagte Schmeiser. Selbst die von Schiedsrichter Tobias Frühholz (Gaißach) auf dem Silbertablett servierte Chance vom Elferpunkt ließ man ungenutzt, als Nico Stotz an SCM-Schlussmann Michael Pfützner scheiterte (59.). Auf der anderen Seite machte es Afdal Tomangbe besser und traf vom Kreidepunkt zum 3:1 (65.). Nach 76 Minuten besorgte der Toptorjäger nach einem Eichenauer Fehler im Spielaufbau die Entscheidung.