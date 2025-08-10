Maisach souverän zum Auftakt: Nur kurz wackelt die Defensive

Der SC Maisach ist mit einem souveränen 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FT Jahn Landsberg in die neue Kreisliga-Saison gestartet.

Maisach – Sichtlich zufrieden strahlte SCM-Trainer Thomas Stehle nach dem Erfolg seiner Mannschaft mit der Sonne um die Wette. Vor allem mit der ersten Spielhälfte war Stehle zufrieden. Zu keiner Zeit ließen die Hausherren Zweifel am ersten Saisondreier aufkommen. Maisach war gegen harmlose Landsberger das dominantere Team. Vincent Bunzel (17.) und Mica Oppmann (34.) schossen eine hochverdiente Pausenführung heraus.

Danach schaltete die Stehle-Crew bei hochsommerlichen Temperaturen in den Verwaltungsmodus. „Da haben wir ein wenig um den Anschlusstreffer gebettelt“, lautete die einzige Kritik des Maisacher Übungsleiters. Doch mitten in der Landsberger Drangphase machte Afdal Tomangbe den Deckel zu Gunsten des Sportclubs drauf (80.) und beseitigte damit jegliche Zweifel an dem Auftakterfolg. (Dirk Schiffner)