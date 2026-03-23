Maisach kassiert gegen Deisenhofen III erneut späten Ausgleich Bitteres Déjà-vu für den Kreisligisten von Dirk Schiffner · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Es ist wie verhext. Schon wieder musste sich der SC Maisach wegen eines späten Gegentreffers mit einem Remis gegen Deisenhofen III zufrieden geben.

Wieder ein spätes Gegentor, wieder ein Remis: Wie schon im Nachholspiel vor zwei Wochen hat sich der SC Maisach im erneuten Duell mit dem FC Deisenhofen III die Punkte geteilt. Beim 2:2 am Samstag fiel der Ausgleich erneut erst in der Schlussphase. Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen III SC Maisach SC Maisach 2 2 Abpfiff Maisachs Trainer Thomas Stehle zeigte sich trotz des späten Rückschlags zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Man hat gemerkt, was für beide Teams auf dem Spiel stand“, sagte er. Gerade die Gastgeber hätten personell noch einmal nachgelegt, während dem SCM solche Möglichkeiten nicht zur Verfügung stünden. Immerhin war Torjäger Mica Oppmann wieder fit – und meldete sich direkt mit einem Treffer zurück.