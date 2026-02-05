Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Mainzer Winter-Wechsel der Bezirksliga Rheinhessen
Die Transferzeit im Winter ist abgeschlossen und bei den Teams aus dem Mainzer Raum Mainz gibt es einige Veränderungen
von Michael Heinze · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Paul Kammerer (Mitte) wechselt vom Verbandsligisten VfB Bodenheim zu TuS Marienborn II. – Foto: Stefan Haas - Archiv
Mainz-Bingen. Im Wintertransferfenster ist an der Wechselbörse zwar traditionell weniger los als in der Sommerpause. Aber so ganz still ruht der See in der Bezirksliga Rheinhessen vor dem Beginn der Restrückrunde am 1. März nun auch wieder nicht.