Mainzer Schiri-Turnier: Wer greift nach dem Pokal?

Gonsenheim. Am Wochenende wird es ernst bei der 43. Auflage des Hallenfußballturniers des Freundeskreises der Schiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen. Am Samstag um 9.30 Uhr beginnt in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums die Zwischenrunde, gespielt wird in vier Gruppen mit 20 Teams bis 17.28 Uhr. Die Finalrunde folgt am Sonntag ab 9.30 Uhr, das Spiel um Platz drei ist für 15.28 Uhr terminiert, das Endspiel für 15.42 Uhr.
Nach der Quali greifen nun auch die Teams von Bezirksliga bis Regionalliga ins Geschehen ein. „Wir rechnen am Wochenende an beiden Tagen zusammen mit insgesamt 500 zahlenden Zuschauern“, sagt Cheforganisator Hüseyin Dogan. Und das, obwohl die erstmals angebotenen Dauerkarten laut Dogan „leider nicht so angenommen werden. Entweder haben die Zuschauer noch nicht mitbekommen, dass es Dauerkarten gibt – oder sie wollen nur Einzeltickets kaufen“. Stand Silvester habe man „nur 15 Dauerkarten verkauft“. Am ersten Wochenende kamen an zwei Tagen zusammen 260 Fans.
>>> Der Finaltag wird im Livestream übertragen
Auf jeden Fall ein Kandidat für die Finalrunde ist Landesliga-Topteam SVW Mainz. „Nachdem wir aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahren nicht mehr teilgenommen hatten, war es nun wieder an der Zeit“, findet SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Wir haben eine gute Mannschaft am Start und sollten die Finalrunde anpeilen – dort kann alles passieren. Verstecken müssen wir uns nicht, denn wir haben richtig gute Fußballer dabei.“ Etwa die erfahrenen Robin Lehmann, Jonas Eichbladt, Dominik Higi oder Regisseur Johannes Lawen. Dazu kommen mit Eric Rienhardt, Leon Nauth und Simon Günsch 1a-Schnicker.