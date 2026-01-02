Mainzer Schiri-Turnier: Wer greift nach dem Pokal?

Auf jeden Fall ein Kandidat für die Finalrunde ist Landesliga-Topteam SVW Mainz. „Nachdem wir aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahren nicht mehr teilgenommen hatten, war es nun wieder an der Zeit“, findet SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Wir haben eine gute Mannschaft am Start und sollten die Finalrunde anpeilen – dort kann alles passieren. Verstecken müssen wir uns nicht, denn wir haben richtig gute Fußballer dabei.“ Etwa die erfahrenen Robin Lehmann, Jonas Eichbladt, Dominik Higi oder Regisseur Johannes Lawen. Dazu kommen mit Eric Rienhardt, Leon Nauth und Simon Günsch 1a-Schnicker.

Dagegen bleibt den Teams aus der A-Klasse nur die Underdog-Rolle. „Ich sehe uns schon als Außenseiter, allerdings haben wir in unserer Gruppe ja bis auf Marienborn keine Teams, die deutlich höher spielen“, sagt Max Schirp, Trainer der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim. „Die Jungs coachen sich selbst beim Turnier und sollen Spaß haben. Moritz Scheu war unser erfolgreichster Torschütze in der Vorrunde. Ansonsten ist Robin Mohm hervorzuheben, der in der Halle als Feldspieler das Tor hütet, da er ein hervorragender Kleinfeldtorwart ist und wir durch ihn effektiv mit fünf Feldspielern in Ballbesitz agieren.“ Jakob Maskos sei „ein sehr unangenehmer Spieler in der Defensive, Aaron Schindler und Marlon Gläser famose Offensiv-Zocker.“