Mainzer Landesligisten zwischen Personalsorgen und neuen Ziele

Die TSG Bretzenheim sucht nach einem Goalgetter. Eine Aufgabe für Lennart Leismann (links)? Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Am Sonntag zum Saisonstart gibt es direkt das erste Derby. Um 15.30 Uhr empfängt Absteiger TSG Bretzenheim den Aufsteiger TuS Marienborn II. „Wir sehen das Spiel noch als Vorbereitung an, es kommt zu früh“, sagt TuS-Trainer Philip Spieckermann. TSG-Kollege Timo Schmidt pflichtet bei.

Mainz/Bodenheim. Im letzten Jahr ihres Bestehens ist die Landesliga Ost – ab kommender Saison gibt es im SWFV-Gebiet eine dritte Staffel – so rheinhessisch wie lange nicht. Die Hälfte der 16 Mannschaften stammt aus dem Radius Mainz-Ingelheim-Worms. Und nur maximal einer droht der Abstieg, als Folge der Liga-Reform.

TSG Bretzenheim: Als „zäh“ beschreibt Schmidt, der nun im Trainer-Trio mit Finn Stärz und Paul Poseck die Verantwortung teilt, die Vorbereitung. Viele Urlauber und Verhinderte, nie alle Spieler zugleich im Training – das TSG-Urgestein spricht seinen Kollegen aus der Seele. Der Verlust an Qualität und Routine ist eminent, die Neuzugänge müssen sich noch einfinden. Der bislang letzte Transfer ist einer, der doch nicht zustande kam: Das angestrebte höherklassige Engagement von Seungwon Ko zerschlug sich, der Offensiv-Sprinter bleibt.

VfB Bodenheim: Auch der zweite Absteiger aus der Verbandsliga nimmt das Ziel direkter Wiederaufstieg vor dem Heim-Auftakt gegen den ASV Fußgönheim (Sonntag, 15 Uhr) explizit nicht in den Mund. „Wir wollen weiter zusammenwachsen und den freien Fall stoppen“, sagt Trainer Marco Streker, „es gibt genug warnende Beispiele.“ Ein einstelliger Tabellenplatz ist gleichwohl das „Mindestziel“ beim Projekt Neuaufbau.

Gesucht wird, nach dem Abgang der beiden erfolgreichsten Torschützen Lukas Fischer und Lars Frick mehr denn je, ein Goalgetter. Zehner und Co-Kapitän Lennart Leismann empfahl sich in der Vorbereitung, Johannes Gehrling fehlt studienbedingt noch der Rhythmus, die Neuzugänge sind unterschiedlich dicht an voller Fitness dran. „Es gibt eigentlich immer nur zwei Ziele“, sagt Schmidt, „aufsteigen oder die Klasse halten. Wir wollen uns schnell finden und gucken, was möglich ist.“

Um Kapitän Adrian Ziewers und den spielenden Co-Trainer Patrick Huth muss sich das zur Hälfte neu zusammengesetzte Team finden. Auf die schweren Verletzungen von Soufian Lagrini und Roman Meyenburg wurde personell bislang nicht reagiert. Auch am Guckenberg durchlief die Vorbereitung wechselhafte Phasen. „Es ist urlaubsbedingt schwierig, in der heutigen Zeit etwas voranzutreiben“, sagt Streker, „aber die Ergebnisse passen so weit. Die Durchlässigkeit mit der zweiten Mannschaft ist gut. Charakterlich bin ich mit der Truppe super zufrieden.“ Die zentrale Achse steht, drumherum kommt es auf Entwicklungstempo an.

SVW Mainz: Endlich mal das eigene Turnier gewonnen – das war Balsam auf die Weisenauer Seele nach der fatalen Rückrunde, als der Vize-Herbstmeister auf Rang neun abstürzte – das schwächste Abschneiden seit dem Wiederaufstieg 2022. Als Reaktion wurde der Kader spürbar verbreitert. 18-Tore-Mann Mao Koyama ist mit höherklassigem Ziel weg, Maik Geuder umgezogen, sonst haben alle Mann ihrem Verein die Treue gehalten.

14 Absagen am einen, 16 am anderen Finaltag des eigenen Turniers zeigten auf, wie instabil auch hier die Vorbereitung war. Und wie gut Trainer Jochen Walter daran tut, das Aufgebot zu verbreitern. „Wir stehen jetzt stabiler“, betont der 53-Jährige. „Ich finde den Saisonstart generell zu früh“, sagt Walter, der daher gern zustimmte, als Gastgeber Pfeddersheim um Verlegung des Auftaktspiels auf den 20. August bat. „Es wäre vermessen zu sagen, wir wollen ganz nach oben“, sagt Walter, „Platz fünf bis acht wäre eine super Sache. Wir wollen uns sportlich weiterentwickeln und Spaß am Fußball haben.“

Matthias Strasburger: „Ich hatte so eine Situation noch nie.“

Barbaros Mainz: Viele Gegentore, immer weniger Spieler – beim SKC Barbaros schwindet die Aufstiegseuphorie. Zum Weisenauer Turnierfinale zählte Matthias Strasburger 16 Absagen. Urlauber und Verletzte addieren sich. „Ich hatte so eine Situation noch nie“, schüttelt der neue Chefcoach den Kopf. Die, die noch da sind, sind angesichts von neun Testspielen schon überspielt. Die Folge: Bei Ömer Er, Ali Sengül, Samir Ouachchen und Rakeem Bott drohen längere Verletzungspausen. Auf die angekündigten, weiteren Neuzugänge, um den theoretisch aus 24 Mann bestehenden Kader zu erweitern, wartet der Trainer.

„Die ersten Wochen könnten sehr holprig werden“, blickt Strasburger auf das gepfefferte Programm bei Wormatia Worms II (Sonntag, 15 Uhr) sowie gegen Speyer und Ingelheim. Nach drei Meisterschaften am Stück werden die Mainzer Türken wieder lernen müssen, mit Misserfolgen klarzukommen. „Mein Ziel ist, die Spieler zu packen und Gas zu geben“, sagt Strasburger, „ein Platz im Mittelfeld sollte dann möglich sein. Aber es ist gerade eine sehr angespannte Situation.“

TuS Marienborn II: Nach den Aufstiegsspielen ging das Gros der Stammspieler von Bord, Neuzugänge fand Kaderplaner und Neu-Chefcoach Philip Spieckermann vor allem in tieferen Spielklassen. Das macht den Verbandsliga-Unterbau zum Underdog – eine Rolle, die der 35-Jährige gern annimmt.

Zwei deftige Pleiten gegen unterklassige Teams (je 1:4 in Wackernheim und Schwabsburg) fand Spieckermann hilfreich in Sachen Mentalität, was die weiteren Leistungen in der Vorbereitung prompt bestätigten. Doch beim finalen 2:3 gegen Klein-Winternheim, mit Co-Trainer Edis Sinanovic auf dem Feld, „haben wir klar gesehen, dass es noch nicht reicht“, betont Spieckermann: „Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber die Jungs ziehen gut mit, wir haben im Schnitt 16 bis 18 Mann im Training.“ Der Austausch mit der ersten Mannschaft soll intensiviert werden. Es gehe nur um den Klassenerhalt. „Favorit ist jeder, der gegen uns spielt“, sagt der Trainer, „wir müssen uns den Ruf als Favoritenschreck erarbeiten.“