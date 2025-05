Mainzer Futsaler brauchen Sieg zum Aufstieg

Mainz/Pfarrkirchen. Die TSG 1846 Mainz steht dicht davor, in die Futsal-Bundesliga zurückzukehren. Dafür brauchen die Mainzer Hallenzauberer einen Sieg in der Aufstiegsrunde bei den Young Boys Balkan am Sonntag (15 Uhr). Um nach der weiten Reise ins bayerische Pfarrkirchen fit zu sein, reisen die TSG-Futsaler bereits einen Tag vorher mit Neuner-Bussen an und übernachten im Hotel, wie Markus Nungesser aus dem Trainerteam erzählt. Wo die TSG im Hinspiel noch deutlich mit 2:8 verlor, rechnet Nungesser diesmal mit einem anderen Gesicht seines Teams.