Mainzer Futsaler auf Bundesliga-Kurs

Mainz. Die Futsaler der TSG 1846 Mainz nehmen volle Fahrt auf die Bundesliga. Mit dem 5:3-Heimsieg gegen Blumenstadt United legten die technisch versierten Hallenkicker in der Aufstiegsrunde einen Start nach Maß hin. Eine Mega-Party brach aber nicht bei den Budenzauberern aus, bei denen die Rückkehr in die Bundesliga in den vergangenen beiden Jahren stets scheiterte.