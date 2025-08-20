 2025-08-20T04:22:19.839Z

Pokal
Der SV Gonsenheim bekommt es in der nächsten Pokalrunde schon wieder mit einem Mainzer Bezirksligisten zu tun. Im Bild: SVG-Angreifer Yannik Ischdonat im Duell mit Mommenheims Joel Genova.
Der SV Gonsenheim bekommt es in der nächsten Pokalrunde schon wieder mit einem Mainzer Bezirksligisten zu tun. Im Bild: SVG-Angreifer Yannik Ischdonat im Duell mit Mommenheims Joel Genova. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Mainzer Derby im Verbandspokal

Die Auslosung aus Mainzer Sicht +++ Zwei Partien der vierten Runde im Verbandspokal Südwest finden in Mainz statt, darunter ein Stadtduell

Mainz. In der vierten Runde des Verbandspokals Südwest kommt es auf der Mombacher Bezirkssportanlage zu einem Stadt-Derby. Wie die Auslosung ergab, erwartet Bezirksligist SKC Barbaros Mainz den Oberligisten SV Gonsenheim.

SVW Mainz spielt gegen SG Hüffelsheim

Von den weiteren Mainzer Vertretern im Pokal hat nur noch SVW Mainz ein Heimspiel zugelost bekommen. Der Landesligist erwartet Verbandsligist SG Hüffelsheim. Regionalligist TSV Schott Mainz spielt beim West-Landesligisten VfR Baumholder und Verbandsligist TuS Marienborn reist zur SG Kirn/Kirn-Sulzbach aus der Bezirksliga Nahe.

Alle Paarungen sind aktuell für den 3. September, 19 Uhr, angesetzt. Verlegungen sind möglich.

Bardo RudolfAutor