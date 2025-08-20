Mainzer Derby im Verbandspokal

Mainz. In der vierten Runde des Verbandspokals Südwest kommt es auf der Mombacher Bezirkssportanlage zu einem Stadt-Derby. Wie die Auslosung ergab, erwartet Bezirksligist SKC Barbaros Mainz den Oberligisten SV Gonsenheim.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Von den weiteren Mainzer Vertretern im Pokal hat nur noch SVW Mainz ein Heimspiel zugelost bekommen. Der Landesligist erwartet Verbandsligist SG Hüffelsheim. Regionalligist TSV Schott Mainz spielt beim West-Landesligisten VfR Baumholder und Verbandsligist TuS Marienborn reist zur SG Kirn/Kirn-Sulzbach aus der Bezirksliga Nahe.
Alle Paarungen sind aktuell für den 3. September, 19 Uhr, angesetzt. Verlegungen sind möglich.