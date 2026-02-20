Mainz und HSV trennen sich verdient 1:1 - Spielbericht & Einzelkritik von Isaija Zecevic · Gestern, 23:17 Uhr · 0 Leser

Nadiem Amiri traf gegen den HSV - dennoch konnten die Mainzer nur ein Punkt mitnehmen.

In einem spannenden und umkämpften Spiel trennten sich Mainz 05 und der Hamburger SV mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre starken Phasen, wobei der HSV etwas mehr Spielanteile hatte, Mainz aber effizienter in der Chancenverwertung war. Besonders bemerkenswert war, dass Mainz am Ende noch mit elf Spielern auf dem Platz stand. Das war äußerstes Glück für die Hausherren in einem intensiven Duell.

Die Partie begann schwungvoll, beide Teams suchten früh den Weg in den gegnerischen Strafraum. Mainz zeigte gute Ansätze über die Außenbahn, während der HSV durch Distanzschüsse von Vieira und Abschlüsse von Omari und Glatzel für Gefahr sorgte. Die erste Hälfte wurde von einigen Fouls geprägt: Silas (Mainz) und Muheim (HSV) sahen Gelb, ebenso Dominik Kohr für ein hartes Foul kurz vor der Halbzeit. In der 42. Minute brachte Nadiem Amiri Mainz in Führung. Über Silas landete der Ball bei Danny Da Costa, der präzise in den Strafraum flankte – Amiri traf aus acht Metern ins lange Eck. Trotz dieser Führung hatte Mainz Glück, dass Silas nach einem überharten Zweikampf nicht mit gelb-rot vom Platz musste.