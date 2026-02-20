Mainz und HSV trennen sich verdient 1:1 - Spielbericht & Einzelkritik

In einem spannenden und umkämpften Spiel trennten sich Mainz 05 und der Hamburger SV mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre starken Phasen, wobei der HSV etwas mehr Spielanteile hatte, Mainz aber effizienter in der Chancenverwertung war. Besonders bemerkenswert war, dass Mainz am Ende noch mit elf Spielern auf dem Platz stand. Das war äußerstes Glück für die Hausherren in einem intensiven Duell.
Die Partie begann schwungvoll, beide Teams suchten früh den Weg in den gegnerischen Strafraum. Mainz zeigte gute Ansätze über die Außenbahn, während der HSV durch Distanzschüsse von Vieira und Abschlüsse von Omari und Glatzel für Gefahr sorgte. Die erste Hälfte wurde von einigen Fouls geprägt: Silas (Mainz) und Muheim (HSV) sahen Gelb, ebenso Dominik Kohr für ein hartes Foul kurz vor der Halbzeit.
In der 42. Minute brachte Nadiem Amiri Mainz in Führung. Über Silas landete der Ball bei Danny Da Costa, der präzise in den Strafraum flankte – Amiri traf aus acht Metern ins lange Eck. Trotz dieser Führung hatte Mainz Glück, dass Silas nach einem überharten Zweikampf nicht mit gelb-rot vom Platz musste.
Nach dem Seitenwechsel reagierte HSV-Coach Merlin Polzin mit einigen Wechseln, doch Mainz blieb gefährlich. In der 64. Minute erzielte Fábio Vieira per direktem Freistoß den Ausgleich für den HSV. Sein Schuss, der unter die Mauer ging, wurde stark von Philipp Mwene abgefälscht, so dass Batz keine Chance hatte den Ball zu halten. Die Schlussphase bot noch einige brenzlige Szenen: Potulski köpfte knapp vorbei, Gocholeishvili simulierte ein Foul, was trotzdem eine gelbe Karte für Potulski nach sich zog. Außerdem flog Kohr nicht vom Platz, obwohl auch er hätte „fliegen“ müssen. Insgesamt blieb es beim 1:1, das beide Teams zufriedenstellen dürfte, wovon die Gäste aber etwas mehr haben.
FSV Mainz 05:
Daniel Batz – Dominik Kohr (59. Nikolas Veratschnig), Danny Da Costa, Philipp Mwene, Kacper Potulski, Stefan Posch, Jae-sung Lee (86. Paul Nebel), Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Phillip Tietz, Silas (46. Sheraldo Becker)
Trainer: Urs Fischer
Hamburger SV:
Daniel Heuer Fernandes, Warmed Omari, Jordan Torunarigha, Miro Muheim (87. Giorgi Gocholeishvili), Fábio Vieira, Nicolas Capaldo, Nicolai Remberg, Ransford Königsdörffer (87. Daniel Elfadli), Philip Otele (75. Rayan Philippe), Robert Glatzel (65. Yussuf Poulsen), Bakery Jatta (65. William Mikelbrencis)
Trainer: Merlin Polzin
Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)
Zuschauer: 33.305
Tore: 1:0 Nadiem Amiri (42.), 1:1 Fábio Vieira (64.)
Mainz 05:
Daniel Batz 3
Dominik Kohr 3,5
Danny Da Costa 3
Philipp Mwene 3,5
Kacper Potulski 3
Stefan Posch 3,5
Jae-sung Lee 3
Nadiem Amiri 2
Kaishu Sano 3,5
Sheraldo Becker 4
Phillip Tietz 3
Silas 3
HSV:
Daniel Heuer Fernandes 2,5
Warmed Omari 3
Jordan Torunarigha 2
Miro Muheim 3,5
Fábio Vieira 2,5
Nicolas Capaldo 3
Nicolai Remberg 3,5
Ransford Königsdörffer 3,5
Philip Otele 4
Robert Glatzel 4
Bakery Jatta 3,5
Spieler des Spiels:
Jordan Torunarigha, weil er immer wieder entschärfte, wenn es brenzlig wurde und damit zum Vuskovic Ersatz forcierte.