Mainz triumphiert beim U15-Cup in Unterrath

Vor allem die Spieler des Veranstalters werden das Turnier noch lange in Erinnerung behalten. „Für uns war das der Höhepunkt der Saison, gegen Teams wie Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 oder den MSV Duisburg zu spielen. Das Turnier war für den Verein eine tolle Sache. Und dass wir so gut mithalten konnten, hätten wir selbst nicht gedacht“, sagte Max Wilgenbus stellvertretend für seine Mannschaft.

Gewinner gab es an diesem Wochenende aber noch viele mehr. Die Veranstalter des Klubs aus Unterrath wurden von den teilnehmenden Klubs mit Lob überschüttet. So verlieh Schalkes Vereinsikone Willi Landgraf dem für das Mittagessen der Teilnehmer verantwortlichen Koch beim Interview vor der Siegerehrung sogar zwei „Michelin-Sterne“.

Der Abwehrchef hatte mit seinen Mannschaftskollegen gleich am Samstag für eine große Sensation gesorgt und den „Fohlen“ aus Mönchengladbach ein 1:1 abgetrotzt. Dass es am Ende für den Veranstalter „nur“ zu Platz acht hinter dem DSC 99 reichte, konnte aus Sicht des Gastgebers jeder verschmerzen. Auch der „Club“ hatte zum Auftakt mit einem 0:0 gegen die Fortuna für Aufsehen gesorgt. Damit hatten die krassen Außenseiter den beiden Größen vom Niederrhein auch den Sprung ins Halbfinale verwehrt.

Zur Ehrenrettung der Bundesligisten sei aber auch gesagt, dass sie aufgrund des dicht gefüllten Terminkalenders nicht ihre stärkste Besetzung auf das Feld schicken konnten. In dieser Hinsicht waren die beiden Finalisten besser gestellt. So konnte Christian Reischke als Co-Trainer der deutschen U15-Nationalmannschaft vor Ort neben Kevin Baldwin auch den Wolfsburger U15-Nationalkeeper Paul Gruner in Aktion beobachten. Reischke war nicht der einzige „Promi“ auf der Anlage am Ammerweg. So durften am Samstag neben Schirmherr Tim Oberdorf auch die Fortuna-Legenden Marcel Sobottka und Adam Bodzek fleißig Autogramme schreiben.