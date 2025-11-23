Mainz ein Tick besser

Bei frostigen Temperaturen fanden gut 250 Zuschauer den Weg in den Walldorfer Dietmar-Hopp-Spielpark. Auf teilweise eisigem Geläuf taten sich beide Mannschaften schwer einen gepflegten Ball zu spielen, die Kugel machte teilweise was sie wollte. Trotzdem bemühte man sich um Ballbesitz und Spielkontrolle, die Bedingungen setzten aber den Akteuren sichtlich zu. In der 21. Minute ereignete sich die erste gefährliche Torraumszene, Walldorfs Verteidiger Dennis Egel löschte in höchster Not gegen den einschussbereiten Fabio Moreno Fell. Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung, ein vom ehemaligen türkischen Nationalspieler Yunus Malli abgewehrter Schuss landete vor die Füße von Daniel Gleiber, der mit Übersicht und Ruhe die Kugel eiskalt in die Ecke schob (41.). Walldorf wäre vor dem Pausenpfiff beinahe noch die Antwort gelungen, Felix Kendel setzte sich energisch durch, sein Schuss von der Strafraumkante wurde jedoch von Maximilian Kinzig im Mainzer Gehäuse entschärft (45.+2).

Im zweiten Durchgang spielte der FCA weiter nach vorne, wurde aber in der 56. Minute bei einem Umschaltmoment von den Mainzern gnadenlos bestraft, Moreno Fell erhöhte für die Bundesligareserve auf 2:0. Kurz darauf wackelte der FCA ein wenig, bei einem Mainzer Überzahlmoment rettete erst Maik Goß auf der Linie und dann half auch noch der Pfosten vor dem vermeintlich dritten Gegentreffer (61.). In der Schlussviertelstunde schmiss Walldorf alles nach vorne, aber die Ball wollte einfach nicht über die Linie gehen. In der 89. Minute hatte Carl Pech, als er aus dem Getümmel heraus den Pfosten traf. In der Nachspielzeit kamen die Schützlinge von Andreas Schön doch noch zum späten 1:2-Anschlusstreffer, einen Eckball verlängerte Iosif Maroudis am ersten Pfosten per Kopf auf Carl, der am langen Pfosten die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen drückte (90.+1). Den Walldorfern blieben noch drei Minuten, aber eine Hundertprozentige sollte nicht mehr herausspringen, auf der Gegenseite reagierte Keeper Mario Schragl stark gegen den freistehenden Julian Derstroff (90.+4).