Mainz ein Tick besser

Der FC-Astoria Walldorf hat im Topspiel der Regionalliga Südwest gegen den FSV Mainz 05 II eine 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Der Walldorfer Anschlusstreffer von Kapitän Marcel Carl kam zu spät.
Bei frostigen Temperaturen fanden gut 250 Zuschauer den Weg in den Walldorfer Dietmar-Hopp-Spielpark. Auf teilweise eisigem Geläuf taten sich beide Mannschaften schwer einen gepflegten Ball zu spielen, die Kugel machte teilweise was sie wollte. Trotzdem bemühte man sich um Ballbesitz und Spielkontrolle, die Bedingungen setzten aber den Akteuren sichtlich zu. In der 21. Minute ereignete sich die erste gefährliche Torraumszene, Walldorfs Verteidiger Dennis Egel löschte in höchster Not gegen den einschussbereiten Fabio Moreno Fell. Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung, ein vom ehemaligen türkischen Nationalspieler Yunus Malli abgewehrter Schuss landete vor die Füße von Daniel Gleiber, der mit Übersicht und Ruhe die Kugel eiskalt in die Ecke schob (41.). Walldorf wäre vor dem Pausenpfiff beinahe noch die Antwort gelungen, Felix Kendel setzte sich energisch durch, sein Schuss von der Strafraumkante wurde jedoch von Maximilian Kinzig im Mainzer Gehäuse entschärft (45.+2).
Im zweiten Durchgang spielte der FCA weiter nach vorne, wurde aber in der 56. Minute bei einem Umschaltmoment von den Mainzern gnadenlos bestraft, Moreno Fell erhöhte für die Bundesligareserve auf 2:0. Kurz darauf wackelte der FCA ein wenig, bei einem Mainzer Überzahlmoment rettete erst Maik Goß auf der Linie und dann half auch noch der Pfosten vor dem vermeintlich dritten Gegentreffer (61.). In der Schlussviertelstunde schmiss Walldorf alles nach vorne, aber die Ball wollte einfach nicht über die Linie gehen. In der 89. Minute hatte Carl Pech, als er aus dem Getümmel heraus den Pfosten traf. In der Nachspielzeit kamen die Schützlinge von Andreas Schön doch noch zum späten 1:2-Anschlusstreffer, einen Eckball verlängerte Iosif Maroudis am ersten Pfosten per Kopf auf Carl, der am langen Pfosten die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen drückte (90.+1). Den Walldorfern blieben noch drei Minuten, aber eine Hundertprozentige sollte nicht mehr herausspringen, auf der Gegenseite reagierte Keeper Mario Schragl stark gegen den freistehenden Julian Derstroff (90.+4).
Stimmen zum Spiel:
Benjamin Hoffmann, Trainer FSV Mainz 05 II: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hinten raus wurde es ein bisschen hektisch und unkontrolliert. Wir waren griffig in den Zweikämpfen und sind im Ballbesitz gut in die gefährlichen Räume gekommen. Am Ende hätten wir mit einem Konter früher den Sack zumachen können, über die Emotionen haben wir den knappen Sieg über die Zeit gebracht. Wenn der Walldorfer Anschlusstreffer früher fällt, dann wird es noch gefährlicher für uns, so hat der Zwei-Tore-Vorsprung am Ende gereicht."
Andreas Schön: "Mainz war heute einen Tick besser, wir haben für unsere Verhältnisse kein gutes Spiel gemacht. Der Gegner hat es heute sehr gut gemacht, wir hatten wenig Kontrolle über das Spiel. Der Sieg geht für die Mainzer schlussendlich in Ordnung."