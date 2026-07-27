Mainz-Bingen: Teil zwei der heißesten Transfers

Vergangenes Jahr noch für Ober-Olm auf dem Platz, geht Kevin Leon Wenk (links) diese Saison für Aufsteiger FC Nackenheim auf Balljagd. – Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Bei den 16 Vereinen der A-Klasse Mainz-Bingen hat sich das viel zitierte Wechselkarussell mit vollem Schwung gedreht. Nun folgt Teil zwei der großen Zusammenstellung der Sommertransfers, mit nur einem Neuen beim VfL Frei-Weinheim, mehr Qualität bei Aufsteiger FC Nackenheim und einem Riesenumbruch in Weisenau. Außerdem die Wechsel von Alemannia Laubenheim, SV Gau-Algesheim, SG Bingerbrück/Weiler, TSG Drais und Spvgg. Ingelheim II in der Übersicht!

Um wen es personell im Detail geht, das lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.