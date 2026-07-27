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Transfers
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Mainz-Bingen: Teil zwei der heißesten Transfers
Das Wechselkarussell in der A-Klasse Mainz-Bingen dreht sich +++ Teil zwei der großen Wechselübersicht
von Michael Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Vergangenes Jahr noch für Ober-Olm auf dem Platz, geht Kevin Leon Wenk (links) diese Saison für Aufsteiger FC Nackenheim auf Balljagd. – Foto: Kristina Schäfer
Mainz-Bingen. Bei den 16 Vereinen der A-Klasse Mainz-Bingen hat sich das viel zitierte Wechselkarussell mit vollem Schwung gedreht. Nun folgt Teil zwei der großen Zusammenstellung der Sommertransfers, mit nur einem Neuen beim VfL Frei-Weinheim, mehr Qualität bei Aufsteiger FC Nackenheim und einem Riesenumbruch in Weisenau. Außerdem die Wechsel von Alemannia Laubenheim, SV Gau-Algesheim, SG Bingerbrück/Weiler, TSG Drais und Spvgg. Ingelheim II in der Übersicht!