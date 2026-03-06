Mainz 05 verzichtet auf Teilnahme an der U21-Liga

Bleibt in der Regionalliga Südwest verankert: die U23 von Mainz 05. – Foto: Foto Pfeifer - Archiv

Mainz. Es war eine Idee, für die besonders Mainz-05-Legende Jürgen Klopp kräftig geworben hat und die der deutsche Fußball zur Saison 2026/27 verwirklicht: Ab Sommer startet eine U21-Liga, mit der die Talentförderung im deutschen Fußball weiter vorangetrieben werden soll. Doch nicht alle 36 Profivereine werden an dem Wettbewerb teilnehmen. Mainz 05 verzichtet auf eine Teilnahme an der neuen U21-Liga.



Die Hintergründe dazu gibt es im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung!