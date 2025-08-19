Mainz 05 U23: Moreno Fell jubelt, Potulski sieht Rot gegen Offenbach

Fabio Moreno Fell (#10), hier im Testspiel gegen den TSV Steinbach Haiger, traf doppelt für die U23 vom FSV Mainz 05 gegen Kickers Offenbach nach Eckball. – Foto: Björn Franz - Archiv

Mainz. Als 50-Tore-Mann trug Fabio Moreno Fell maßgeblich dazu bei, den TSV Gau-Odernheim zum Aufstieg in die Oberliga zu schießen. Der Stürmer trifft nun aber eine Etage höher in der Regionalliga Südwest und lässt sich auch da nicht von den Gegenspielern aufhalten. Beim 3:1-Sieg von der U23 von Mainz 05 gegen Kickers Offenbach gehörte Moreno Fell bei seinem Startelf-Debüt mit einem Doppelpack zu den Matchwinnern, die einen Rückstand gegen den ruhmreichen DFB-Pokal-Sieger von 1970 zum ersten Saisonsieg drehten.

Und das vor großer Bühne: 4.800 Zuschauer – vornehmlich viele mitgereiste OFC-Fans – besuchten das Regionalliga-Match am Bruchweg, bei dem die Mainzer auch Profi-Unterstützung bekamen. So spielten der australische Neuzugang Kasey Bos, der österreichische Innenverteidiger Konstantin Schopp, Mittelfeld-Mann Daniel Gleiber und die 17-jährige polnische Entdeckung Kacper Potulski (in dieser Saison ohnehin als U23-Unterstützung geplant) mit. Letzterer – von Mainz-05-Bundesligacoach Bo Henriksen in der Vorbereitung als „Maschine" gelobt – erlebte aber einen Dämpfer. Potulski flog wegen Nachtretens mit Rot vom Platz (90.+2).

Doppelpackung nach Standard-Variante Den Heimsieg gegen Offenbach überstrahlte aber Fabio Moreno Fell mit seiner Torgefahr. Nach einer Anfangsphase, in der die Kickers dominierten und durch Onur Ünlüfcifci führten (15.), schwamm sich Mainz 05 frei, wie U23-Trainer Benjamin Hoffmann zufrieden befand. „Kompliment an die Jungs, wie sie dagegen gehalten und die Intensität des Gegners angenommen haben. Das war der Schlüssel zum Sieg, ansonsten wären wir wahrscheinlich untergegangen.“