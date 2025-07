Mainz 05-Torfestival bei einem Ingelheimer Gänsehaut-Moment

Bester Torschütze für die Mainzer war der spielfreudige Franzose Arnaud Nordin, der drei Treffer erzielte. Dazu trafen Armindo Sieb und Lovis Bierschenk jeweils per Doppelpack, die Leih-Rückkehrer Marco Richter, Edimilson Fernandes und Ben Bobzien sowie U23-Talent Tim Müller für die Mainzer. „Das war ein großartiges Spiel für uns. Am Wichtigsten war heute, nahe an den Fans zu sein“, sagte Trainer Bo Henriksen, der das Bad in der Menge sichtlich genoss.

Leon Reitemeyer schießt Ingelheim in Führung und sorgt für ein Novum