Mainz 05: Schafft es die A-Jugend über Hoffenheim ins Heimfinale?

Im Halbfinale um die U19-Meisterschaft stehen am Freitagabend die TSG Hoffenheim und der FSV Mainz 05. – Foto: Timo Babic

Sinsheim/Mainz. Thomas Tuchel gewann die U19-Meisterschaft mit Mainz 05 mit Spielern wie André Schürrle und Stefan Bell 2009. Benjamin Hoffmann holte den Titel 2023 mit Brajan Gruda und Nelson Weiper. Gelingt in diesem Jahr der dritte Mainzer Streich? Die A-Jugend von Mainz 05 bestreitet am Freitag (18 Uhr, live im YouTube-Stream) das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft bei der TSG Hoffenheim.

Die Ausgangslage: Trainer Jan Kirchhoff will vor dem Halbfinale keinen künstlichen Druck aufbauen. In der K.o.-Runde um die deutsche Meisterschaft haben die Mainzer bislang den FC Augsburg (3:0) und RB Leipzig (1:0) geschlagen. Gerade der Sieg in Leipzig war keine Selbstverständlichkeit, da 05-Talent Jeremiah Debrah (fehlt gesperrt im Halbfinale) nach 20 Minuten Rot sah.

„Es war ein perfektes Abziehbild unserer Saison“, sagt Kirchhoff. „Unsere größte Stärke ist, bei uns zu bleiben, im Moment aufzugehen und das zu machen, was wir beeinflussen können. Wir haben es geschafft, eine gewisse Uneitelkeit herzustellen, sind bereit, Spielverläufe zu akzeptieren und Lösungen zu finden.“

Der Gegner: „Das ist ein sehr, sehr gutes Nachwuchsleistungszentrum, das die finanziellen Möglichkeiten hat, sich Topspieler zu angeln“, sagt Kirchhoff über die TSG Hoffenheim. Die Mannschaft ist gespickt mit deutschen und internationalen Jugend-Nationalspielern. Abseits der individuellen Klasse würdigt Kirchhoff aber auch inhaltlich eine Toparbeit, die dort geleistet werde. In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga trafen beide Teams bereits aufeinander. Mainz siegte in Hoffenheim mit 3:2, das Rückspiel gewann die TSG deutlich mit 3:0. Kirchhoffs Credo: „Wir verlassen uns auf unsere Stärken.“

Die Schlüsselspieler: Im Fokus steht bei Mainz 05 Mika Preßler. Der Angreifer hat in 24 DFB-Nachwuchsliga-Spielen 17 Tore geschossen, traf im Achtelfinale gegen Augsburg per Doppelpack und in Leipzig mit einem genialen 45-Meter-Schuss. Über den einstigen Flügelspieler sagt Kirchhoff: „Wir wussten immer um Mikas größte Stärke – den Abschluss. Die Mittelstürmer-Position tut ihm gut, weil er diese Waffe da besser nutzen kann.“ Doch der U19-Trainer hebt noch mehr Einzelgeschichten in seiner Mannschaft heraus. „Jeder Spieler hat Verantwortung übernommen und sich jeden Tag drum gekümmert, besser zu werden und als Team besser zu werden“, lobt er. Ganz klar: Die Stärke von Mainz 05 ist das Kollektiv.

Der Trainer: Jan Kirchhoff hat den U19-Titel 2009 mit Mainz 05 gewonnen, später war er Profi am Bruchweg, bei den Bayern, Schalke und Sunderland. Sich selbst will der 35-Jährige beim Halbfinal-Einzug aber nicht hervorheben, lebt Demut vor. „Ich freue mich für meine Spieler. Sie haben es verdient, unter den Top-4-Mannschaften in Deutschland zu stehen. Das macht mich sehr stolz.“ Erfolg definiert der Trainer ohnehin anders, verweist lieber auf die positive Umgangskultur des U19-Teams untereinander: „Wenn bei uns beim Abendessen keiner aufsteht und den Raum verlässt, sondern wir alle weiter zusammensitzen und miteinander lachen, dann ist das Erfolg - und schön.“

Das Endspiel: Sollte Mainz 05 in Hoffenheim gewinnen, kommt es zu einem Heimfinale am 31. Mai um 13 Uhr. Gegner wäre dann der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem SC Paderborn und dem amtierenden Meister 1. FC Köln. Steigen würde das Endspiel im Bruchwegstadion, da die Mewa Arena am gleichen Tag für das DFB-Länderspiel gegen Finnland reserviert ist.





